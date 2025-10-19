Fransızlar şokta: Ünlü Louvre Müzesi'nden güpegündüz Napolyon'un mücevherleri çalındı!

Dünyanın en tanınmış sanat müzesi olarak kabul edilen Louvre, Leonardo da Vinci’nin Mona Lisası, Venüs de Milo heykeli ve Eugène Delacroix’nın Halka Yol Gösteren Özgürlük adlı başyapıtı gibi eserlerin sergilendiği bir kurum.





Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, 19 Ekim sabahı yaptığı açıklamada müzede bir soygun gerçekleştiğini doğruladı. Dati, “Müze ekibi ve polisle birlikte olay yerindeyim. Soruşturma devam ediyor,” dedi. Polis, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını bildirdi.





İlk verilere göre, soygun yaklaşık 09:30 sabah saatlerinde gerçekleşti ve yaklaşık 7 dakika sürdü.





MÜZE KAPATILDI

Müze yönetimi, 'istisnai' koşullar nedeniyle günün geri kalanında kapalı olacağını duyurdu. Bu karar, her gün on binlerce kişinin ziyaret ettiği müzede büyük bir karmaşaya yol açtı.





Sosyal medyada paylaşılan videolarda turistlerin hızla tahliye edildiği, normalde kalabalık olan ana avlunun ise tamamen boş kaldığı görülüyor.





Olay anında sırada bekleyen Swindon Advertiser muhabiri, yaşananları "tam bir kaos” olarak nitelendirdi. Muhabirin ifadesine göre, “Binlerce kişi aynı anda çıkışa yönelince ortalık karıştı.”





NE ÇALINDI?

İlk belirlemelere göre, maskeli soyguncular müzenin Apollo Galerisi’nden dokuz mücevher parçası çaldı.





Daily Mail’in Fransız polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, çalınan eşyalar arasında Napolyon Bonapart ve eşi Josephine’e ait olduğu bilinen bir kolye ve bir broş da bulunuyor.





BBC’nin Fransız basınına dayandırdığı bilgiye göre, üç maskeli kişi tadilat için kurulan dış asansörü kullanarak galeriye girdi. Camları kırarak içeriye sızan hırsızlar, eserleri aldıktan sonra motosikletle kaçtı.





Çalınan eserlerin maddi değeri henüz açıklanmadı. Ancak mücevherlerin sergilendiği Apollo Galerisi, Fransa kraliyet mücevherlerinin bulunduğu özel bölüm olarak biliniyor.





DAHA ÖNCE DE SOYULMUŞTU

Louvre tarihinde bu ilk hırsızlık değil. Müze, 1911’de yaşanan Mona Lisa soygunuyla da gündeme gelmişti.





O dönemde müzede çalışan İtalyan asıllı Vincenzo Peruggia, tabloyu koruyan çerçeve üzerinde çalışmış bir teknisyendi.





21 Ağustos 1911’de işçi kıyafetiyle müzeye girip tabloyu duvarından söktü ve servis merdivenlerinden çıkarak kaçtı.