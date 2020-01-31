Fransızlar Türkiye'nin Libya'ya tank sevkiyatı yaptığını iddia etti

Fransız haber ajansı AFP'de, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'un bu hafta bir Türk gemisinin Libya'nın başkenti Trablus'a tank sevkettiğinin tespit ettiğini iddiası yer aldı.





Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Fransız uçak gemisinin söz konusu Türk gemisine eşlik ettiği bildirildi. Deniz trafiğinin izlendiği Marine Traffic adlı sitede de geminin Salı günü Sicilya kıyılarında kayıtlara geçtiği söylenirken, haberin geldiği saatlerde de sosyal medyada içinde tankların göründüğü gemi içinden görüntüler paylaşılmaya başlandı.





İddiaya göre, görüntüler MAX Security adlı bir risk danışma şirketinin Libya uzmanı Oded Berkowitz'in Twitter hesabından da paylaşıldı.





Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin konferansında verdiği sözleri tutmamakla suçlamış ve Libya'ya giden Suriyeli paralı askerlere Türk gemilerinin eşlik ettiğini söylemişti.

