Samanyolu Haber /Dünya / Fransızlara 46 milyar avroluk fatura desteği /25 Ekim 2022 20:01

Fransızlara 46 milyar avroluk fatura desteği

Artan enerji maliyetleri sonrasında Fransa'da yönetimin vatandaşlarına 46 milyar avro değerinde bir kaynak ayırdığı ifade edildi.

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Özellikle Rusya - Ukrayna savaşı sonrasında yaşanan gelişmelerle birlikte artışa geçen enerji maliyetlerinin faturalara olan yasımasını hafifletmek için Fransa'da yeni bir adım atıldığı ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, hükümetin 2023 yılında vatandaşların artan elektrik faturalarını hafifletmek için 46 milyar avro tahsis edeceğini söyledi.

Bruno Le Maire, "Vatandaşlarımızı artan gaz ve elektrik fiyatlarından korumak için önümüzdeki yıl 46 milyar avro harcayacağız. Bu da her bir hanenin elektrik faturasında ayda 180-200 avro tasarruf etmesi anlamına geliyor" dedi.

Le Maire, yaklaşık 1,5 milyon işletmenin elektrik faturaları için sübvansiyon uygulanacağını dile getirdi.

Le Maire, "Özellikle sanayi sektöründe yoğun enerji üretimi yapan ve sübvansiyon almaya hak kazanamayan işletmelere yardımcı olmak için 10 milyar avro tahsis edilecek" diye konuştu.
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