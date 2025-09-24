Samanyolu Haber /Gündem / 'Free İmamoğlu' Erdoğan'ın peşini New York'ta bırakmadı /24 Eylül 2025 09:44

'Free İmamoğlu' Erdoğan'ın peşini New York'ta bırakmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti esnasında New York’ta “Free İmamoğlu” kamyonu görüldü.

SHABER3.COM

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti devam ederken, New York sokaklarından dikkat çeken kareler gelmeye devam ediyor.

"UMUT" FOTOĞRAFI ASILMIŞTI
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York’a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Times Meydanı’nda dikkat çekici bir afişle karşılaştı.


Times Meydanı’ndaki dev ekrana gençler tarafından, İBB operasyonlarında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ailesi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kızıyla olan bir fotoğrafının asıldığı görülmüştü.

Fotoğrafın üstünde ise “UMUT” yazıyordu.

"FREE İMAMOĞLU"
Bu kez de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ziyareti esnasında New York’ta “Free İmamoğlu” kamyonu görüldü.

Kamyonların üzerinde, "Türkiye'deki siyasi tutuklulara özgürlük" ve "İmamoğlu'na özgürlük", "Hak, hukuk, adalet" yazıları görüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Free İmamoğlu' Erdoğan'ın peşini New York'ta bırakmadı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:08:27