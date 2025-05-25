'Free İmamoğlu soruşturması'na Özel'den cevap

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Sosyalist Enternasyonal toplantıları kapsamında İstanbul'a gelen üyeleri tekneyle boğaz turuna çıkardı. Bu esnada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, İlhami Özcan Aygun, Ahmet Baran Yazgan ve Nimet Özdemir 'Free İmamoğlu'(İmamoğlu'na özgürlük) yazılı bir pankart astı.





SAVCILIK'TAN İMAMOĞLU PANKARTINA JET SORUŞTURMA

Daha önce İmamoğlu'nun afişlerine yasak getiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da boğan köprüsüne asılan 'İmamoğlu'na Özgürlük' pankartıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.





Halktv'de yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "24.05.2025 günü Saat 19:40 sıralalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey Yol Girişinde , CHP Milletvekilleri Mahmut TANAL, Suat ÖZÇAĞDAŞ, Ali GÖKÇEK, İlhami Özcan AYGUN, Ahmet Baran YAZGAN ve Nimet ÖZDEMİR tarafından,köprüden sarkacak şekilde üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun siluetinin bulunduğu ve üzerinde ‘FREE İMAMOĞLU’ yazılı pankartı astıkları görülmüş olup; Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından olaya müdahale edilerek pankart kaldırılmış, konu ile ilgili adli işlemlere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.





ÖZGÜR ÖZEL'DEN JET YANIT: BEKLESİN BAKALIM DAHA NERELERE ASACAĞIZ

CHP Lideri Özel, bu sabah erken saatlerde partililer ile birlikte Kadıköy Halk Koşusuna katıldı. Koşudan hemen önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel'e, pankart hakkında açılan soruşturmada soruldu. Özel, savcılığın başlattığı soruşturma hakkında, "Cürmü kadar yer yakar! Beklesin bakalım daha nerelere asacağız. Ekrem Başkan her yerde" şeklinde yanıt verdi.





Koşunun sona ermesinin ardından kısa bir açıklama daha yapan Özel, Atatürk'ün peşinden koşanların hapsedilemeyeceğini, ancak hürriyetlerinin ellerinden alınabileceğini şu şekilde ifade ederek, "10 kilometre koştum bugün. Ekrem başkan için koştuk. Ekrem başkan da ben de, buradaki ekibin hepsi aslında bir kişinin peşinden koşuyoruz. 19 Mayıs'ta Samsun'da ilk adımı atan ve Cumhuriyet koşusunu başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden koşuyoruz. Atatürk'ün peşinden koşanları hapsedemezsiniz. Sadece bir yere koyarsınız, hürriyetini engellerisiniz ama koşusu durmaz. Ekrem İmamoğlu'nun da Cumhuriyet koşusu, iktidar koşusu sürüyor" şeklinde konuştu.





"SENEYE EKREM BAŞKANLA KOŞACAĞIZ"

Türkiye'de bir darbe döneminin olduğunu, bunun geleceğe, mevcut yönetim tarafından yapılan bir darbe olduğunu belirtip, seneye bu koşuya Ekrem İmamoğlu ile beraber katılacağını söyledi:





Memlekette bir darbe dönemi var. Bu darbe geleceğe yapılmış bir darbedir. Ülkenin geleceğine. Gelecek cumhurbaşkanına mevcut tarafından yapılan darbedir. Bazen eskiden askerler mevcuta darbe yaparlardı. Şimdi mevcut geleceğe darbe yapıyor. Sosyalist Enternasyonal toplantısı devam ediyor. Hızla hazırlanıp kravatı takıp kapanış konuşmasını yapacağım. Orada da herkes bunun Türkiye'nin geleceğine darbe, 'Coup to future of Turkey! yapıldığını herkes kabul ediyor. Biz bu darbeyi geçeceğiz, seneye bu maratonları Ekrem başkanla koşacağız.



