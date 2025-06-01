Freedom Alman 5'inci lig takımı ile maça çıktı

Haber: Cevdet İnan





Enes Kanter Freedom gittiği her yerde büyük ilgi görüyor. Freedom'ın yeni durağı Almanya Gifhorn'du.





Şehre gelmeden günler öncesinde, şehrin önde gelen yerel gazeteleri Freedom’un şehre geleceği hakkında haberler yaptı. Şehrin Oberliga’da(Almanya 5.Lig) mücadele eden MTV Gifhorn takımı ise tesislerini Freedom ve hayranları için açtı.









Gifhorn Kalem Derneği ve MTV basketbol takımının organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikTürkiye kökenlilerin yanı sıra Almanlardan da yoğun ilgi gördü.

MTV Takımıyla Gösteri Maçı

Oberliga’da mücadele eden MTV takımıyla Enes Fredom gösteri maçında bir araya geldi.





Büyük mücadeleye sahne olan maçı Fredom’un takımı az bir farkla kazandı. MTV ‘li oyuncular Freedom’la maç yapmanın heyecanını yaşarken, top Freedom’a geldiğinde seyircilerin yoğun tezahüratları salonu inletti.









“Freedom Gibi Olmak İstiyoruz”

Enes Kanter Freedom, Kalem e.V.’nin organizasyonunda Alman öğrencilerle bir araya gelerek kısa bir söyleşi de gerçekleştirdi. Söyleşi sonrası görüşlerini aldığımız Freedom hayranı öğrenciler, “Enes Freedom gibi olmak istediklerini söyledi.” Kanter ile tanıştıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden bir hanımefendi "Freedom’un dünyanın büyük imkanlarını bırakıp, barış için İnsan Hakları Aktivisti olmasına büyük hayranlık duyduğunu ve böyle bir şey yapan birine çok saygı duyduğunu vurguladı. Freedom’un genç bir hayranı ise ”Benim için çok büyük bir gündü. Büyük şeyler başarmış biriyle tanışmak büyük onurdu” dedi. Bu işleri devam ettirmesini ise sonuna kadar desteklediğini sözlerine ekledi.









Hannover’de Hakan Şükür Sürprizi

Niedersachsen'ın Başkent Hannover’da VTM e.V. "Verein für Toleranz und Miteinander e.V." düzenlediği etkinlikte gençlerle bir araya gelen Freedom, genç bir hayranının eski milli futbolcu Hakan Şükür’le görüşme talebini geri çevirmedi. Telefonla görüntülü programa bağlanan Şükür, en kısa sürede Freedom ile birlikte Avrupa’yı gezeceğini söyledi. Ve salondaki herkese selamlarını iletti. O anda salonda bulunan gençler “Kral” tezahüratlarıyla Şükür’e desteklerini iletti.







