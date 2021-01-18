Freedom House: Türkiye'nin illegal geri getirmelerde sicili kabarık

İnsan hakları ve özgürlükler konusundaki yazılarıyla ön plana çıkan Arnavutluk merkezli “exit.albania” haber sitesi, AKP hükümetinin birçok ülkede resmi iade işlemleri dışında uyguladığı illegal “geri getirmeleri” sayfalarına taşıdı.





Özgürlük Evi (Freedom House) Araştırma Direktörü Nate Schenkkan, Türkiye’yi, yabancı ülkelerden kendi vatandaşlarını yasal yollar dışında illegal şekilde "geri getirme" konusunda dünya lideri olarak tanımlıyor.





Schenkkan, AKP hükümetinin, bu gayri yasal yolu özellikle Türkiye’nin mali, siyasi ve insani yardımına muhtaç olduğu ülkelerde uyguladığını belirtiyor. Bu uygulama özellikle 2016’dan beri Hizmet Hareketi mensuplarına karşı kullanılıyor.





Arnavutluk merkezli “exit.albania” haber sitesi, Balkanlarda Arnavutluk ve Kosova’dan on Hizmet Hareketi mensubunun Türkiye’ye yasal yollar takip edilmeden gönderildiğini hatırlattı.





Haber sitesi, Türkiye’ye illegal yollardan götürülen Hizmet Hareketi mensuplarının ülkeye varışlarında hukuki süreçler tam olarak işletilmeden hapse atıldığını kaydetti. Son olarak Arnavutluk’ta Türk vatandaşı Harun Çelik, 1 Ocak’ta iltica talebinde bulunmasına rağmen Türkiye’ye gönderilmişti.





Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Avrupa Birliği delegasyonu, Harun Çelik’in yasal prosedürler hiçe sayılarak geri gönderilmesine tepki göstermişti.





Çelik’le birlikte seyahat eden Selami Şimşek adlı Türk vatandaşı da aylardır Arnavutluk’ta tutuluyor ve Tiran yönetiminin bu kişiyi de illegal yollardan Türkiye’ye vermesinden korkuluyor.





Selami Şimşek de Çelik gibi Arnavutluk yönetimine Türkiye’ye gönderilmesi halinde hayatının tehlikede olacağını belirterek iltica talebinde bulundu ancak mahkeme talebi kabul etmedi. Şimşek, kararı bir üst mahkemeye götürdü.





Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan bir raporda, Arnavutluk hükumeti, “ülkeler arası insan kaçırmalar ve Türk vatandaşlarının zorla geri gönderilmesine” suç ortağı olmakla ve Türkiye ile “gizli” anlaşmalara taraf olmakla suçlanmıştı.