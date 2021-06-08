Samanyolu Haber /Gündem / Freedom House yetkilisi İnandı için uluslararası topluma çağrıda bulundu /08 Haziran 2021 15:03

Freedom House yetkilisi İnandı için uluslararası topluma çağrıda bulundu

Freedom House'ın Araştırma Stratejisi Direktörü olarak görev yapan Nate Schenkkan, günlerdir haber alınamayan Sapat Eğitim Kurumları eski Genel Müdürü Orhan İnandı’nın bulunması için uluslararası gözlemcilere ve gazetecilere çağrıda bulundu.

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Merkezi Washington’da olan, dünyada belli başlı ülkelerde şubeleri bulunan demokrasi, siyasi özgürlük ve insan hakları konusunda araştırma ve savunuculuk yapan dünyaca ünlü, köklü bir sivil toplum kuruluşu olan Freedom House’ın  Araştırma Stratejisi Direktörü olarak görev yapan Nate Schenkkan, günlerdir haber alınamayan Sapat Eğitim Kurumları eski Genel Müdürü Orhan İnandı’nın bulunması için uluslararası gözlemcilere ve gazetecilere çağrıda bulundu.

BÜYÜKELÇİLİKTE TUTULDUĞU İDDİA EDİLİYOR


Schenkkan Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu hususları vurguladı: “Kırgızistan vatandaşı ve Kırgızistan’da Gülen’e bağlı bir eğitim kurumunun başkanı olan Orhan İnandı altı gündür kayıp. Başından beri şüpheler, Ankara tarafından bir şekilde “teröre karşı mücadele” gerekçesiyle kaçırıldığı yönündeydi. Kırgızistan makamları, onu aradıklarını ve herhangi bir ipucu bulamadıklarını söylüyor; şimdi de Türkiye Büyükelçiliği’nde tutulduğuna dair iddialar var.”

ERDOĞAN HÜKÜMETİ 100’DEN FAZLA İNSANI KAÇIRDI

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin 2016’dan bu yana yaklaşık 20 ülkeden 100’den fazla insanı çeşitli şekillerde kaçırdığını belirten Schenkkan, Freedom House olarak kaçırılan kişilerin 60 kadarını ismen tespit etmiş durumda bulunduklarını kaydetti.

SADECE ABD’NİN DEĞİL DİĞER ÜLKELERİN DE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ ELE ALINMALI

Uluslararası gözlemcilere ve gazetecilere İnandı’nın nerede olduğunun bulunmasına ilişkin çağrı yapan Schenkkan, sadece Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin değil, diğer ülkelerin de dünya çapında “teröre karşı savaş” adı altında neler yaptığını ele almanın zamanın çoktan geldiğini vurguladı.
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