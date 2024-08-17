Friends’in yıldızı Matthew Perry’nin ölümüyle ilgili 5 kişi tutuklandı

Tutuklananlar arasında iki doktor ve oyuncunun kişisel asistanının da bulunduğu aktarıldı.





BBC'nin haberine göre, büyük miktarda ketamin dağıtan uyuşturucu tedarikçilerinden oluşan bir suç şebekesi ortaya çıkarıldı.





Dünyaca ünlü komedi dizisi Friends'in yıldızı Matthew Perry'nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.Perry, 28 Ekim'de Los Angeles'taki evinin havuzunda tepkisiz halde bulunmuş, daha sonra olay yerinde öldüğü açıklanmıştı. Yapılan incelemelerde, ölüm sonrası kan örneğinde yüksek düzeyde ketamin bulunmuştu.Tıp yetkilileri, popüler komedi dizisi Friends'in yıldızı Perry'nin "ketaminin akut etkilerinden" dolayı öldüğünü açıklamıştı. Soruşturmada, oyuncunun vücudunda bulunan anestezik ketamini nasıl elde ettiği araştırılıyor.Perry'nin öldüğü sırada depresyon ve anksiyete nedeniyle ketamin tedavileri aldığı biliniyor.