Friends yıldızının ölümüyle ilgili 5 kişiye gözaltı

Euronews'te yer alan habere göre Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin geçtiğimiz yıl aşırı dozda ketamin alması sonucu ölümü ile bağlantılı gözaltı sayısı artıyor.



Üç farklı kurumdan müfettişlerin bu yılın başlarında 54 yaşındaki Perry'nin bu kadar yüksek miktarda ketamini nasıl aldığına ilişkin ortak bir soruşturma yürüttüklerini açıklamalarından bu yana bir ya da daha fazla gözaltı bekleniyordu.



Aktör, depresyonu ya da diğer durumlarda kronik ağrıyı güçlü cerrahi anestezik ile tedavi etmek için yasal ancak endikasyon dışı tıbbi yöntemler kullanan ve sayıları giderek artan hastalar arasındaydı.



Endikasyon dışı tıbbi yöntemler, bir ilaç ya da tıbbi tedavi yönteminin, ruhsatlandırılmış veya onaylanmış endikasyonlar (kullanım amaçları) dışında kullanılması anlamına geliyor.



Son raporlar iddianamelerin yakın olabileceğini düşündürüyordu ancak çok az sayıda dışarıdan gözlemci, kovuşturmanın ne kadar geniş kapsamlı olacağını ve ünlülerin aşırı dozlarından kaynaklanan önceki davalardan çok daha ileri gideceğini biliyordu.



Savcılığın Perry'nin bağımlılıkla olan uzun ve kamusal mücadelesinden faydalandığını belirttiği doktorlar ve yasadışı dağıtıcılar hakkında iddianameler hazırlandı. Soruşturma, savcıların Perry'nin 28 Ekim 2023'te jakuzisinde ölü bulunmasından önce ketamin almasına yardım ettiğini ve doğrudan kendisine enjekte ettiğini söylediği yatılı kişisel asistanın bile peşine düştü.



Suçlamaları açıklayan ABD Savcısı Martin Estrada, "Yaptıkları şeyin Perry için büyük bir tehlike riski taşıdığını biliyorlardı ama yine de yaptılar," dedi.



Kovuşturma bu açıklamadan önce de devam etmekteydi. Aralarında asistan Kenneth Iwamasa ve Perry'nin tanıdığı Eric Fleming'in de bulunduğu iki kişi, uyuşturucuyu dağıtmak için komplo kurmaktan suçlu olduklarını kabul etti. San Diego'lu bir doktor olan Dr. Mark Chavez de suçunu itiraf etmeyi kabul etti.



Böylece savcılar en büyük iki hedefin peşine düşmekte özgür kaldı: bir diğer doktor ve 'Ketamin Kraliçesi.'



Perşembe günü açıklanan iddianamede, Perry'nin normal doktorlarının kendisine daha fazla ketamin vermeyi reddetmesi üzerine Los Angeles'lı doktor Salvador Plasencia'ya başvurduğu iddia ediliyor. Savcılık, Plasencia'nın Perry'nin çaresizliğinden ve bağımlılığından faydalanarak ölümünden önceki iki ay içinde büyük miktarlarda ilaç için 55.000 dolar nakit ödeme yapmasını sağladığını iddia ediyor.



İddianameye göre, Plasencia bir sanık arkadaşına "Bu moronun ne kadar ödeyeceğini merak ediyorum" diye mesaj atmış.



Doktor, perşembe günü öğleden sonra federal mahkemede ketamin dağıtımı ile ilgili yedi suçlamayı kabul etmedi.



Savcılık, müşteriler tarafından "Ketamin Kraliçesi" olarak bilinen bir uyuşturucu satıcısı olarak tanımladıkları Jasveen Sangha'nın, Plasencia tarafından sağlanan şırıngalarla Iwamasa tarafından aktöre enjekte edilen ve Perry'nin ölümüne neden olan ilaç dozlarını sağladığını iddia ediyor.



Sangha da suçsuz olduğunu savundu. Avukatı Alexandra Kazarian duruşma sırasında "kraliçe" lakabının medya tüketimi için uydurulmuş olduğunu söyledi. Avukat, mahkeme dışında dava hakkında yorum yapmayı reddetti.



Savcılık, davadaki diğer doktor Chavez'in Plasencia'nın Perry'ye verdiği ketamini elde etmesine yardımcı olduğunu, Perry'nin tanıdığı Fleming'in ise Sangha aracılığıyla Perry'ye ketamin verilmesine yardımcı olduğunu söylüyor.



Chavez 10 yıla kadar, Iwamasa 15 yıla kadar ve Fleming 25 yıla kadar hapis cezası alabilir.



Sangha suçlamalar sonucunda hüküm giyerse ömür boyu hapis cezası alabilecek, Plasencia ise 120 yıla kadar hapis cezası alabilir. Her ikisinin de önümüzdeki ekim ayında duruşması var ancak o zamana kadar herhangi birinin jüri karşısına çıkması pek olası değil ve ikisi birlikte yargılanabilir. Ayrıca savunma anlaşmasına varan diğer sanıkların ifadelerine de başvurulabilir.



Sulh Ceza Hakimi Alka Sagar, savcıların Sangha'nın kanıtları yok ettiği ve Perry'nin ölümünden sonra bile uyuşturucu satışlarıyla lüks bir yaşam tarzını finanse ettiği yönündeki iddialarını gerekçe göstererek, yargılanmayı beklerken kefaletsiz tutulması gerektiğine karar verdi.



Yargıç, Plasencia'nın 100.000 dolar kefalet ödemesinin ardından serbest bırakılmasına karar verdi.



Avukatı, Perry davasının "münferit" olduğunu ve doktorun yargılanmayı beklerken tek kişilik muayenehanesinde kendisine bağımlı olan hastaları tedavi etmesine izin verilmesi gerektiğini savundu.



"Bu argümana inanmıyorum," diyen Yargıç Sagar, Plasencia'nın suçlamaları kabul ettiğine dair bir belge imzaladığı sürece hastalarını görebileceğini kabul etti.



Sacks hakime, "İnsanlar muhtemelen basından çoktan duymuşlardır," dedi ve duymamışlarsa bile yakında duyacaklarını belirtti.



Kayıtlar, hiçbir şikayet kaydı olmayan Plasencia'nın tıbbi lisansının iyi durumda olduğunu gösteriyor ancak ekim ayındaki duruşmanın ardından bu sicil bozulabilir. Doktor, daha tehlikeli ilaçları reçete etmesini sağlayan federal lisansını ise çoktan teslim etti.