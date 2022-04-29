Frontex Şefi Leggeri, geri itme iddiaları üzerine istifa etti

Bakanlık sözcüsü Maximilian Kall , yaptığı açıklamada, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Teşkilatı Frontex’in iddialar üzerine durumu görüşmek üzere toplandığını söyledi. Kall, Berlin’de gazetecilere verdiği demeçte, “Frontex yönetim kuruluna istifasını teklif ettiğini doğrulayabilirim” dedi. Kall, Leggeri’nin değiştirilmesinin Frontex’te “yeni bir başlangıç” için bir fırsat sunacağını da söyledi.







Frontex, geri itmelerden sorumlu tutuluyor





Lighthouse Reports, Der Spiegel, SRF Rundschau, Republik ve Le Monde tarafından gerçekleştirilen ve aylarca süren ortak bir araştırmanın neticesinde çarşamba günü açıklanan rapora göre Avrupa Birliği sınır teşkilatı Frontex’in, Yunan makamlarıyla suç ortaklığı yaptığı iddia edilmişti. Rapora göre AB sınır teşkilatı Frontex, Mart 2020 ile Eylül 2021 arasında Ege Denizi’ndeki en az 957 sığınmacının geri itilmesinde büyük rol oynadı. Geri itilen sığınmacılar AB ve Frontex tarafından veri tabanına “ayrılmanın önlenmesi” olarak kaydedildiği ortaya çıkmıştı. Raporda ortaya sunulan bulgular, Frontex’in suça karıştığı ve Yunan makamlarla işbirliği içinde olduğunu kanıtlar nitelikteydi.





Leggeri üzerinde çok ciddi baskı vardı





2015 yılından bu yana Frontex’in genel müdürü görevini yürüten Leggeri’nin döneminde ajans finansal olarak çok güçlendi ve yeni yetkiler elde etti. Sığınmacıların yasa dışı geri itilmesinde Yunan makamlarıyla suç ortaklığı yaptığı artık iddiaların da ötesine geçen Frontex, AB’nin 758 milyon avroluk bütçesiyle en çok finanse edilen kuruluşu olma özelliği taşıyor. Fakat AB sınır teşkilatı artık en temel insan haklarını bile ciddiye almamakla suçlanıyor ve Frontex’in geri itmelerin sorumlusu olduğu yönünde iddialar araştırılırken AB kurumun bütçesinin bir kısmını dondurdu. Yunanistan ve Frontex, her ne kadar geri itme iddialarını reddederek uyguladıkları politikaların insan hakları mevzuatına uygun olduklarını söylüyorlarsa da Frontex genel müdürü Fabrice Leggeri üzerindeki baskı gün geçtikçe artıyordu. Leggeri’nin Yunan hükümetiyle, özellikle de Yunanistan’ın göç bakanı Notis Mitarachi ilişkilerinin çok iyi olduğu biliniyor.





OLAF ile başı dertte





Leggeri’nin ayrıca AB’nin dolandırıcılıkla mücadele kurumu OLAF ile de başının dertte olduğu biliniyor. DER SPIEGEL, OLAF’ın Frontex Başkanı Legleri’nin de aralarında bulunduğu 3 kişi için soruşturmayı sürdürdüğünü ve ellerinde ciddi bulguların olduğunu aktarmıştı. Spiegel, 200 sayfadan fazla olan ve hala gizli tutulan rapora göre, Frontex yetkililer geri itmelerin üstünü örttüler ve AB düzenlemelerini ihlal ettiler. OLAF, hem Leggeri’nin hem de en yakın sırdaşı Thibauld de la Haye Jousselin’in ofisini aramıştı.



