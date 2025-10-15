Samanyolu Haber /Dünya / FT: " Tomahawk Füzesi Savaşın Dinamiğini Değiştirmeyecek" /15 Ekim 2025 14:55

FT: " Tomahawk Füzesi Savaşın Dinamiğini Değiştirmeyecek"

Financial Times (FT) gazetesinin Washington'daki kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD'nin Kiev'e tedarik edebileceği füze sayısı sadece 20 ila 50 adetle sınırlı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova
Haberde, bu miktarın, Ukrayna'nın ihtiyaçları göz önüne alındığında çok düşük olduğu ve cephedeki denge üzerinde kayda değer bir etki yaratmasının beklenmediği vurgulandı. Bu sınırlı sayının temel nedeni, ABD'nin kendi stoklarının az olması.

Gazetenin aktardığı verilere göre, Pentagon, 2022'den bu yana sadece 200 adet Tomahawk füzesi satın aldı. Bu füzelerin 120'den fazlası halihazırda kullanıldı (muhtemelen eğitim ve testler dahil). 2026 mali yılı bütçesinde Pentagon, sadece 57 adet yeni Tomahawk füzesi için finansman talep etti.

Bu rakamlar, ABD ordusunun bile bu yüksek teknolojili füzeleri yeniden stoklama konusunda dikkatli davrandığını ve elindeki stokları idareli kullanmak zorunda olduğunu gösteriyor.

Venezuela Faktörü

Financial Times'a göre bir diğer önemli faktör de, ABD yönetiminin bu füzeleri potansiyel olarak başka bir kriz bölgesi olan Venezuela'ya karşı kullanma ihtimali. Haberde, "Washington'un muhtemelen Venezuela'daki hedeflere karşı vurmak için de bu füzellere ihtiyacı olacak" ifadesi kullanılarak, ABD'nin küresel askeri öncelikleri arasında tercih yapmak zorunda kalabileceğine işaret edildi.

Tüm bu veriler, Tomahawk tartışmalarının siyasi sembol oluşunun ötesinde, pratikte son derece sınırlı bir askeri etkiye sahip olacağını ortaya koyuyor. Ukrayna, bu füzelerle Rus derinliklerindeki çok önemli stratejik hedefleri vurma kapasitesi kazanacak olsa da, tedarik edilebilecek az sayıdaki füze, bu etkiyi sürekli kılmaya yetmeyecek.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
