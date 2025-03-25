FT: Türkiye geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıyor

FT, İmamoğlu'nun tutuklanması ve sonrasında milyonlarca vatandaşın sokağa çıktığı protesto eylemlerine ilişkin olarak bir analiz yayımladı.





"Türkiye geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıyor"

"Bu karar, belediye başkanının aylarca, belki de yıllarca hapiste kalacağı anlamına geliyor." diyen FT, şu ifadeleri kullandı:





"Türkiye geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıyor. Daha geçen hafta, hükümeti hala siyaset bilimcilerin rekabetçi otoriter rejim olarak adlandırdıkları şeydi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kontrolsüz yürütme yetkilerine ve mahkemeler ve medyanın çoğu üzerinde fiili kontrole sahip olmasına rağmen, Türkiye'nin seçimleri çoğunlukla özgür kalmıştı. Ancak 19 Mart'ta polis, Erdoğan'ın en güçlü rakibi olarak ortaya çıkan Sayın İmamoğlu'nu, aralarında üst düzey danışmanları ve diğer yerel yetkililerin de bulunduğu düzinelerce kişiyle birlikte gözaltına aldı. Geriye çıplak otokrasiye yakın bir yönetim kaldı."





"Avrupa'dan gelen tepkiler sessiz kaldı"

2028'de ya da daha önce yapılması beklenen seçimlerden önce serbest kalması halinde bile iptal edilen diploması nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir engelle karşılaşacağını yazan gazete, şu analizde bulundu:





"Erdoğan, en önemli rakibini ortadan kaldırmanın getireceği faydanın, Türkiye'nin demokrasisinin içini boşaltma maliyetine değeceğine dair bahse girerek büyük bir risk aldı. En azından bir konuda haklı çıkmış olabilir: Avrupa'dan gelen tepkiler sessiz kaldı. Avrupalı güçler, Ukrayna'da olası bir ateşkesin ardından Türkiye'nin bir barış gücüne katılmasını ve daha genel olarak Avrupa güvenliğinde daha büyük bir rol oynamasını umuyor. Amerika ise neredeyse hiç tepki vermedi."





Erdoğan'ın Beyaz Saray'ı ziyaret etmeyi plandığına vurgu yapat Financial Times'in analizinde "Türkiye'nin diktatörü biletlerini ayırtmaya başlayabilir." ifadelerini kullandı.





Protestoların güç kazanması ve İmamoğlu'nun hapse girmesiyle birlikte para birimi üzerindeki baskının giderek arttığını yazan FT, "Göz yaşartıcı gaz bulutları arasında Türk demokrasisi gözden kayboluyor." dedi.