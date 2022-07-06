FT'den Erdoğan analizi: Rahatsız edici müttefik, ekonomiyi yönetemiyor

Tr724'ten Taha Eren'in haberleştirdiği Gideon Rachman imzalı analizde, “Erdoğan’ın tavırları NATO ile ilgili rahatsız edici soruları ortaya çıkardı. NATO ittifakın demokrasinin ve insan haklarının savunması temelinde olduğunu hatırlattı fakat muhalifleri hapse attırmak Vladimir Putin’in yapacağı bir şey. Üstelik Rus ve Türk liderler çok yakın bir ilişkiye sahip.” ifadesi kullanıldı.









Gideon Rachman, Ukrayna’daki tahıl krizinde Türkiye’nin üstlendiği rol ve Boğazlar’ın önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin NATO’dan çıkması durumunda Orta Doğu’daki dengelerin de değişeceğinin altını çizdi. “Erdoğan’ın Finlandiya ve İsveç konusundaki şantajı Türkiye’nin gelecekteki krizlerde nasıl davranacağına dair şüphe uyandırdı. Fakat Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması yasal olarak mümkün olsa bile stratejik bir felaket olur” tespitine yer verdi.Financial Times’ta yayınlanan analizde kullanılan Erdoğan karikatürü dikkat çekerken Türkiye’deki ekonomik krizin Erdoğan’a güç kaybettirdiği de öne sürüldü: “Türkiye ekonomisinin zayıflığı diğer NATO üyesi ülkelere Erdoğan’a karşı cevap verme imkanını sağlıyor. Türkiye’de enflasyon şimdi yüzde 80 seviyelerinde ve bunda Erdoğan’ın ekonomiyi yönetememesinin de etkisi büyük. Türk Lirası son iki yılda yüzde 60 değer kaybetti. Ülke çok büyük bir krizin içinde ve IMF yardımı ile ilgili konuşmalar var. Bu 2023’te seçimlere gidecek Erdoğan için utanç olabilir.”Gideon Rachman analizini şu öneriyle tamamladı: ”Ekonomik krizden çıkmak için Türkiye’nin yabancı ülkelerin desteğine ihtiyacı olabilir. Burada da NATO müttefikleri yardımcı olabilir. Ekonomik desteğin karşılığında Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerine karşı daha mantıklı kararlar alabilir.”