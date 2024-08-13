FT'den şok eden 'nükleer' iddiası: 'Rusya'nın hedefleri arasında Türkiye de var'

NÜKLEER SİLAHLARI GEMİLERDE TAŞIMA KAPASİTESİ

Habere göre, 2008 ile 2014 yılları arasında hazırlanan dosyalar, konvansiyonel savaş başlıkları veya taktik nükleer silahlar taşıyabilen füzeler için bir hedef listesi içeriyor. Buna göre Rus yetkililer, nükleer saldırıların erken aşamada kullanılmasının "avantaj"larını vurguluyor. Sunum ayrıca Rusya'nın nükleer silahları yüzey gemilerinde taşıma kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, bu kapasitenin önemli bir tırmanma veya kaza riski taşıdığını belirtiyor.

MEVCUT MÜTTEFİKLERLE OLASI SAVAŞ İHTİMALİ

FT'nin iddiasına göre haritalar, operasyonel kullanım amacıyla değil, sunum amaçlı hazırlandığı için, Rusya'nın deniz filoları için Avrupa ve Türkiye'deki 32 NATO hedefinin örneklerini gösteriyor. Baltık filosunun hedefleri çoğunlukla Norveç ve Almanya'daki radar noktaları ve özel kuvvetler tesisleri. Kuzey Filosu'nun savunma sanayi hedeflerini - Barrow-in-Furness'teki denizaltı tersanesi gibi- vurması bekleniyor.

İngiliz gazetesi Financial Times’ın eriştiğini öne sürdüğü gizli belgelere göre, Rusya NATO ile olası bir çatışma durumunda Avrupa'nın derinliklerindeki hedefleri nükleer kapasiteli füzelerle vurmaya yönelik donanmasını eğitiyor.Gazetee yayımlanan habere göre, belgelerde Fransa'nın batı kıyısı ve İngiltere'deki Barrow-in-Furness ve Türkiye'deki hedefler gibi uzak hedefler için ayrıntılı haritalar yer alıyor. Bu belgeler, Rusya-Ukrayna savaşından önceki döneme ait.FT, daha önce aynı "gizli" Rus askeri dosyalarından Moskova'nın büyük bir dünya gücüyle çatışmanın erken aşamalarında taktik nükleer silahlar kullanmayı planladığını iddia etmişti.Belgeler, "Rusya'nın yüksek manevra kabiliyetinin ani ve önleyici darbeler yapma ve çeşitli yönlerden büyük füze saldırıları düzenleme imkanı sunduğunu" vurguluyor. Nükleer silahların "genellikle" Rusya'nın hedeflerine ulaşmak için "diğer yok etme araçlarıyla" birlikte kullanılması gerektiği ifade ediliyor. Analistler, belgelerin NATO'nun Rus donanmasının uzun menzilli füze saldırı tehdidini nasıl değerlendirdiği ve Rusya'nın nükleer kullanıma ne kadar hızlı başvuracağına dair değerlendirmeleriyle uyumlu olduğunu söylüyor.Sunum ayrıca, Rus doktrinlerinin Karadeniz, Hazar Denizi ve Pasifik'teki olası savaşlara nasıl uygulanabileceğini gösteriyor. Senaryolar, Çin, İran, Azerbaycan ve Kuzey Kore gibi mevcut müttefiklerle savaşları da içeriyor. Ancak eski NATO yetkilisi William Alberque, örneklerin "Avrupa genelinde haritalanan yüzlerce, hatta binlerce hedefin" küçük bir kısmı olduğunu belirtti.