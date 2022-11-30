Samanyolu Haber /Ekonomi / FTX, iflas öncesi Cumhuriyetçi McConnell'a 1 milyon dolar aktarmış /30 Kasım 2022 14:59

FTX, iflas öncesi Cumhuriyetçi McConnell'a 1 milyon dolar aktarmış

Kripto para borsası FTX US , ana şirketinin bu ayın başlarında iflas ilan etmesinden sadece haftalar önce Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell ile bağlantılı bir süper Siyasal Aksiyon Komünitesi'ne (PAC) 1 milyon Dolar bağışladı. Bu, ana şirketin bu ayın başlarında iflas ilan etmesinden ve müşterileri, alacaklıları ve yatırımcıları milyarlarca dolardan mahrum bırakmasından sadece haftalar önce gerçekleşti.

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Ödeme, 27 Ekim'de FTX ABD olarak iş yapan West Realm Shires Services Inc. tarafından yapıldı. Sadece haftalar sonra, dünyanın en büyük finansal borsalarından biri olan ABD operasyonu da dahil olmak üzere FTX ile ilgili 100'den fazla şirket iflas başvurusunda bulundu.

FTX'in yeni başkanı, "Kurumsal kontrolün bu kadar başarısız olduğu ve güvenilir finansal bilgilerin bu kadar eksikliğini hiç görmemiştim" dedi.

ERİYİP BİTEN EKONOMİ

Washington Post , bu yılın başlarında 32 milyar dolar değerinde olan FTX'in patlamasını " modern tarihin en hızlı servet erimelerinden biri " olarak nitelendirdi. FTX'i kuran Amerikalı CEO Sam Bankman-Fried'in 23 milyar dolarlık kişisel servetinin bir hafta içinde buharlaştığı bildirildi.

Avukatlar, bir milyondan fazla kişinin veya işletmenin para kaybettiğini tahmin ediyor. Sadece ilk 50 alacaklı, 3 milyar dolardan fazla zararla karşı karşıya.

MCCONELL VE FTX BAGLANTISI

OpenSecrets'e göre, McConnell ile uyumlu olan ve GOP Senatosu adaylarını destekleyen süper PAC, ara seçimlerde en çok harcama yapan (239 Milyon dolar) oluşum oldu.

Yine de FEC kayıtlarına göre, erimeden önce FTX'i kuran Bankman-Fried ara seçimlerde Demokrat adaylara 39 milyon dolara yakın bağışta bulundu. Öncesinde bilinene gore, üst düzey yardımcılarından biri olan Ryan Salame, çoğu Cumhuriyetçilere olmak üzere 23,6 milyon dolar verdi.

FTX US , Kongre Liderlik Fonu'na 750.000 Dolar, American Patriots'a 150.000 Dolar ve Alabama Muhafazakarlar Fonu'na 100.000 Dolar verdi ve bunların tümü Cumhuriyetçi kongre yarışlarını destekledi.

İflas mahkemesi kararının bir parçası olarak paranın geri alınıp alınamayacağı belli değil.
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