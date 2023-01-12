Samanyolu Haber /Gündem / FTX'in 5 milyar dolar değerindeki varlığı kurtarıldı /12 Ocak 2023 16:57

FTX'in 5 milyar dolar değerindeki varlığı kurtarıldı

Çöken kripto para borsası FTX'in 5 milyar dolardan fazla varlığı bulundu

SHABER3.COM

Çöken kripto para borsası FTX’in bir avukatı şirketin 5 milyar dolardan fazla varlığının tespit edildiğini açıkladı.

Ancak ABD’deki iflas mahkemesine yapılan açıklamada, müşterilerin kaybettiği paranın boyutlarının hala bilinmediği ifade edildi.

Savcılar şirketin eski CEO’su, Sam Bankman-Fried’ı, yatırımcılara, müşterilere ve borç verenlere milyarlarca dolara mal olan “destansı” boyutlarda bir sahtecilik yapmakla suçluyor.

FTX’in avukatlarından Andy Dietderich, Delaware’deki İflas Mahkemesi Yargıcı John Dorsey’e “5 milyarın üzerinde nakit, likit kripto para, likit yatırım ya da mali varlık bulduk” dedi.

Dietredich bu varlıkların, FTX’in merkezinin bulunduğu ve tutuklandığı sırada yaşadığı Bahama’daki denetçi kuruluş Bahama Yatırım Komisyonu’nca el koyulan varlıkların dışında, yeni varlıklar olduğunu belirtti.

Duruşmalarda, FTX’de para kaybeden çoğu müşteri ve yatırımcının adı geçmedi.

Ancak Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady, eski eşi Giselle Bündchen, New England Patriots’ın sahibi Robert Kraft’ın isimleri mahkemeye sunulan belgelerde yer alıyor.

30 yaşındaki Bankman-Fried geçen ay Bahamalar’da tutuklandı ve ABD’ye iade edildi.

Bankman-Fried “ABD tarihindeki en büyük yolsuzluklardan birini yapmakla” suçlanıyor.

Bir yıl önce 32 milyar değer biçilen FTX, 11 Kasım’da iflas koruma başvurusu yapmıştı.

Müşterilere ait 8 milyar doların kayıp olduğu tahmin ediliyor.

ABD’li federal savcılar, Bankman-Fried’ı FTX müşterilerinin paralarını zimmetine geçirip, kendi kripto para ticaret şirketi Alameda Research’ün borçlarını ödemek ve başka yatırımlar yapmakta kullanmakla suçluyor.

FTX’in kurucularından Gary Wang ve Alemeda’nın eski CEO’su Caroline Ellison’a da çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Yetkililer bu iki ismin de soruşturmayla işbirliği yaptığını söyledi.

Aralık sonunda Bankman-Fried 250 milyon dolarlık kefalet ve ailesinin California’daki evinden ayrılmaması koşuluyla serbest bırakılmıştı.

FTX’in kurucusu tutuklanmasından önce BBC’ye yaptığı açıklamada “Bilerek dolandırıcılık yapmadım. Dolandırıcılık yaptığımı düşünmüyorum. Bunların olmasını istemedim. Sadece sandığım kadar yetenekli değilmişim” demişti.
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