Samanyolu Haber /Gündem / Fuat Oktay kürsüde fenalaştı! /21 Aralık 2020 12:54

Fuat Oktay kürsüde fenalaştı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Saray'da düzenlenen siber güvenlik töreninde kürsüde bir anda fenalaştı. Programa ara verildi.

Fuat Oktay kürsüde fenalaştı!

SAMANYOLUHABER- Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde Milli Siber Güvenlik Zirvesi programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde bir anda fenalaştı. 

Bir anda donup kalması üzerine sahneye fırlaya koruma memuru, Oktay'ın sol kolundan tuttu. 

Oktay promterdan konuşma metnini bir süre daha okumaya çalışsa da dili sürçmeye devam etti. O anlarda koruma amiri, "Arkadaşlar doktorumuz gelsin. Ambulans. Perdeyi kapat, perdeyi." diye seslendi.

Bunun üzerine sahne ışıkları söndürüldü ve koruma ekibinin, "Yere yatırın yere." sesleri duyuldu. 

Canlı yayında kamera yakın plandan çıkarken, Saray'ın sağlık personeli tarafından Oktay'a sahnede ilk müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Oktay'ın fenalaşmasının akabinde programa ara verildi. 

İLK AÇIKLAMADA "TANSİYONU DÜŞTÜ" DENİLDİ

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Necdet Ünüvar, Oktay'ın durumu hakkında ilk açıklamayı yaptı. Prof. Ünüvar, "Küçük bir tansiyon düşüklüğüne bağlı sorun yaşandı, fakat sıkıntısı yok. Sağlık problemi yok. Ödül törenine de kendisi teşrif edecek." dedi.

Kontrolün akabinde programa tekrar katılan Oktay, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Fuat Oktay kürsüde fenalaştı!

Fuat Oktay kürsüde fenalaştı!

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