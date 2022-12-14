Samanyolu Haber /Gündem / Fuat Oktay'a hırsızlık suçlaması: 27 ton sütün parasını vermedi /14 Aralık 2022 14:34

Fuat Oktay'a hırsızlık suçlaması: 27 ton sütün parasını vermedi

TBMM’deki Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerinde gergin anlar yaşandı. Hırsızlık suçlaması yöneltilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın YİMPAŞ’ta yönetici olduğu dönemde, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek’ten 27 ton süt aldığı ancak parasını ödemediği öne sürüldü.

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TBMM’deki Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerinde “27 ton süt iç edildi” tartışması yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın YİMPAŞ'ta yönetici olduğu dönemde CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'ten 27 ton süt aldığı ve parasını ödemediği öne sürüldü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Adamın 27 ton sütünü almışsın, parasını iç etmişsin” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre Oktay, süt iddiasına cevap vermeyince CHP'li vekiller, “Sütü sen mi içtin?” diye laf attılar, “YİMPAŞ” yazılı pankart açtılar. Fuat Oktay 1990'lı yıllarda YİMPAŞ'te yöneticilik yapmıştı.

RİFKİN KİMYANIZI BOZDU
Fuat Oktay'ın “Bizim rehberimiz Mr. Rifkin (Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı Jeremy Rifkin) değil” sözlerine ise Altay, “Rifkin, kimyanızı bozmuş. Berat Albayrak, damat, McKinsey’le devlet adına bir anlaşma yapmıştı, Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün finans işlerinde McKinsey’i başdanışman atadı. O zaman niye hoplamadınız? Bay Kemal kimyanızı bozdu” dedi.


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