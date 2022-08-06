Samanyolu Haber /Gündem / Fuat Oktay'dan kanser ilacı açıklaması /06 Ağustos 2022 09:15

Fuat Oktay'dan kanser ilacı açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan dikkat çeken kanser ilacı açıklaması geldi. Oktay "Sadece kanserli hücreyi yakalayan ve sadece o kanserli hücreyi yok edecek bir ilaç teknolojisi şu anda hamdolsun faz 1 aşamasını bitirmek üzere" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pendik’te bulunan Teknokent İstanbul’u ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Oktay’a ziyaretinde Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, Teknopark Genel Müdürü Bilal Topçu, yönetim kurulu üyeleri, araştırma geliştirme firması yetkilileri ve girişimciler eşlik etti.

Oktay burada teknopark içindeki araştırma geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü kuluçka merkezinde girişimcilerden ürün ve hizmetler hakkında bilgi aldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Teknopark İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri olan Siber Akıncılar ile de sohbet eden Fuat Oktay, Siber Akıncılardan Ömer Faruk Sönmez’den bir firmanın nasıl yazılım açığını bulduklarını anlattığı hikayesini dinledi. Firmalar sunum yaparak geliştirdikleri ürün ve yazılımları anlattı.

“FAZ 1 AŞAMASINA GELEN İLAÇLARIN BURADA ÇALIŞILDIĞINA ŞAHİT OLDUK”
Oktay şunları söyledi: 

"İlaç firmalarımızı yakinen gördük. Özellikle kanser araştırmalarında ve akciğer kanseri yönelik çalışmaların faz 1 aşamasına gelen ilaçların burada çalışıldığına şahit olduk.

Ve kısmet olursa da 2023 itibariyle de faz 2 aşamasına gelen ilaçlar ki bunlar muhteşem çalışmalar. 5 tane kanserle ilgili tümörleri yok edecek ama dünyadaki hali hazırdaki sistemlerden de farklı olarak teknolojilerden de farklı olarak akıllı kemoterapi diye ifade edebileceğimiz yeni yöntemlerin çalışıldığı bir merkezden bahsediyoruz.

Bunlara şahitlik ettik. Son derece de memnun olduk. Akıllı kemoterapiden kastım da tüm vücuda kemoterapi vermekten ziyade sadece kanserli hücreyi yakalayan ve sadece o kanserli hücreyi yok edecek bir ilaç teknolojisi şu anda hamdolsun faz 1 aşamasını bitirmek üzere bu Türkiye açısından da, çalışan arkadaşlarımız açısından da gurur duyulacak bir çalışma.

Hem kemoterapi hem radyoterapi yine aynı alanda. Hastalarımız ve hasta yakınlarımız bunu çok yakinen bilirler. Hem Türkiye’de bütün dünyada da bu  böyle aslında. Vücutta beliren bazı sıkıntılar, yaralar ve benzeri şeyler. Bunların giderilmesiyle ilgili dermatolojik ürünlerin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar muhteşem çalışmalar."

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