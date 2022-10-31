Samanyolu Haber /Gündem / Fuat Uğur'a tepki: Yalanlarınla TRT spikerini linç etmeye utanmıyor musun? /31 Ekim 2022 11:30

Fuat Uğur'a tepki: Yalanlarınla TRT spikerini linç etmeye utanmıyor musun?

TRT spikeri Deniz Demir'i hedef gösteren Fuat Uğur'a, şair ve yazar Haydar Ergülen'den tepki geldi.

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TRT spikeri Deniz Demir'in, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yayın akışı dışında çıkarak Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarken kullandığı ifadeler gündem oldu. "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken. Cumhuriyeti zihninde ve kalbi yaşatan bu büyük devlet büyük millet, Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hoşçakalın." ifadelerini kullanması sonrası gericilerin hedef gösterdiği Demir'in görevden alındığı öne sürüldü.

Demir'i hedef tahtasına oturtanlar arasında iktidara yakın Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur da vardı. Twitter hesabından paylaşım yapan Uğur, şunları yazdı:

Yani TRT spikeri “Bizi Müslümanlığa bağlı olmaktan, Hazreti Muhammed’in yolundan, İslam toplumu olmaktan çıkaran, bizi birey yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür ederiz” diyor. Ümmet,millet, birey kavramlarını öğretemeyen bir müfredat ürünü daha.

ERGÜLEN'DEN TEPKİ

Fuat Uğur'un açıklamalarına şair ve yazar Haydar Ergülen'den tepki geldi. Ergülen, Twitter hesabından, "Utanmıyor musun? Yılların gazetecisi olacaksın, biat etmeye ihtiyacın mı var? Yalanlarınla TRT spikerinin linç edilmesine yol açıyorsun. İslamdan çıkıldığını mı söylüyor spiker? Laik cumhuriyete geçildiğini söylüyor. Söylemesin mi?" diye sordu.
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