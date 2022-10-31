Fuat Uğur'a tepki: Yalanlarınla TRT spikerini linç etmeye utanmıyor musun?

Demir'i hedef tahtasına oturtanlar arasında iktidara yakın Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur da vardı. Twitter hesabından paylaşım yapan Uğur, şunları yazdı:
Yani TRT spikeri “Bizi Müslümanlığa bağlı olmaktan, Hazreti Muhammed’in yolundan, İslam toplumu olmaktan çıkaran, bizi birey yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür ederiz” diyor. Ümmet,millet, birey kavramlarını öğretemeyen bir müfredat ürünü daha.
ERGÜLEN'DEN TEPKİ
Fuat Uğur'un açıklamalarına şair ve yazar Haydar Ergülen'den tepki geldi. Ergülen, Twitter hesabından, "Utanmıyor musun? Yılların gazetecisi olacaksın, biat etmeye ihtiyacın mı var? Yalanlarınla TRT spikerinin linç edilmesine yol açıyorsun. İslamdan çıkıldığını mı söylüyor spiker? Laik cumhuriyete geçildiğini söylüyor. Söylemesin mi?" diye sordu.