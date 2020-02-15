Samanyolu Haber /Gündem / Fuhuş çetesi mensubu polis çıktı /15 Şubat 2020 12:05

Fuhuş çetesi mensubu polis çıktı

Fethiye merkezli Kocaeli ve Aydın’da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yakalananlardan birinin kimliği ve mesleği herkesi şoke etti. Tutuklanan 9 şüpheliden birinin polis olduğu açıklandı.

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Muğla'nın Fethiye ilçesi merkezli Kocaeli ve Aydın’da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Tutuklanan 9 şüpheliden birinin polis olduğu açıklandı.

Farklı uyruklardan 18 kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilerek sınır dışı edildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, daha sonra Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden H.İ.K., M.S., S.A. ve polis memuru H.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

N.T., H.D., R.Y ve Özbekistan uyruklu D.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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