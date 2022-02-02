Samanyolu Haber /Gündem / Fuhuş operasyonunda 'polis' skandalı /02 Şubat 2022 09:46

Fuhuş operasyonunda 'polis' skandalı

Van’da fuhuş yapılan masaj salonunun ortakları arasında polislerin de bulunduğu ortaya çıktı. Van Valiliği, olayda adı geçen iki polisten biri tutuklanırken diğerinin adli kontrolle serbest bırakıldığını açıkladı.

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Van’da 21 Ocak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş operasyonu kapsamında kentte bulunan bir masaj salonuna baskın düzenledi. Operasyonda 2’si kamu görevlisi, 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet açıklamasının ardından bahsi geçen 2 kamu görevlisinin polis olduğu ortaya çıktı.

Van Valiliği, operasyonla ilgili 'İstihbarat Şube'de çalışan bazı polislerin de bu masaj salonlarıyla ortak gibi çalıştıkları, bu polislerle ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmadığı' şeklindeki haberler üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"16 Ocak'ta ilimiz merkezli fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarından yapılan operasyonda 2'si polis memuru olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltı süresinin dolması ile 19 Ocak'ta mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen 2 polis memurundan biri tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Diğer şüpheli adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Her iki personel aynı gün görevden uzaklaştırılarak haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma titizlikle devam etmekte olup dijital veri incelemeleri sonucunda elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda soruşturma genişletilecektir."
Açıklamada ayrıca, gözaltına alınan polis memurlarının geçen yıl nisan ayında istihbarat biriminden çıkartıldığı, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.
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