Samanyolu Haber /Gündem / Fuhuş çetesinin lideri polis çıktı /17 Ağustos 2022 19:27

Fuhuş çetesinin lideri polis çıktı

Ankara'da fuhuş ve insan ticareti yaptığı iddia edilen çeteye yapılan operasyonda tutuklanan 4 kişiden biri, Hassas Bölgeleri Koruma Şubesi'nde görevli polis memuru çıktı.

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Ankara’da Hassas Bölgeleri Koruma Şubesi'nde çalışan polis memuru G.K.’nin zorla fuhuş ve insan ticareti yapan çetenin lideri olduğu ortaya çıktı.  

Olayla ilgili ihbarı değerlendiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında, G.K., Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ay süren teknik ve fiziki takiple izlendi.

Yapılan çalışma sonucunda, G.K.’nin Öveçler mahallesinde bulunan 2 farklı evde aralarında aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 5 kadını fuhuşa zorladığı tespit edildi. A.Z., G.K., H.M. ve M.E Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, il dışında bulunan S.K., hakkında adli kontrol kararı verildi. 

PASAPORTA EL KOYUP FUHUŞA ZORLAMIŞLAR

G.K. tarafından fuhuşa zorlananların ifadelerinde G.K.’nin yabancı uyrukluların pasaportlarını aldığını, "Buralar benden sorulur. Burada çalışmazsanız ekmek yiyemezsiniz" dediğini söyledi. M.H. ve H.M.’nin fuhuş yaptırdıkları kadınların kaldığı 2 ayrı evden sorumlu oldukları, bu evlerin ihtiyaçlarını karşılayarak parayı G.K. ve ortağına verdikleri öğrenildi.
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