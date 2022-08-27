Samanyolu Haber /Dünya / Fukuşima için yeni erteleme kararı /27 Ağustos 2022 18:42

Fukuşima için yeni erteleme kararı

2011'de meydana gelen deprem sonrasında büyük zarar gören ve radyoaktif sızıntının yaşandığı Japonya'daki Fukuşima Nükleer Sanrtali ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre Japonya’da Fukuşima nükleer santrali işletmecisi, radyoaktif yakıt enkazının ortadan kaldırılmasını ertelemeyi planlıyor.

Mart 2011’deki deprem ve tsunami faciasında nükleer sızıntı olan enerji santralindeki yakıt enkazının son durumu gündemdeki yerini koruyor.

Hükümetle işbirliği halinde, işletmeci Tokyo Electric Power (TEPCO) bu yıl başlatılacak yakıt enkazının ortadan kaldırılması tarihini erteleyecek.

Daha önce Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen planın, yeni karara göre 12-18 ay arası tehir edilerek, 2023 mali yılının ikinci yarısında başlatılması öngörülüyor.

En zorlu görevlerden biri

Kyodo ajansına göre, yakıtın incelenmesinde kullanılan robot sondaya çift kollu manipülatör monte edilmesi gerektiği için plan ertelendi.
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