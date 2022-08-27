Fukuşima için yeni erteleme kararı

En zorlu görevlerden biri





Japonya’da Fukuşima nükleer santrali işletmecisi, radyoaktif yakıt enkazının ortadan kaldırılmasını ertelemeyi planlıyor.Mart 2011’deki deprem ve tsunami faciasında nükleer sızıntı olan enerji santralindeki yakıt enkazının son durumu gündemdeki yerini koruyor.Hükümetle işbirliği halinde, işletmeci Tokyo Electric Power (TEPCO) bu yıl başlatılacak yakıt enkazının ortadan kaldırılması tarihini erteleyecek.Daha önce Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen planın, yeni karara göre 12-18 ay arası tehir edilerek, 2023 mali yılının ikinci yarısında başlatılması öngörülüyor.Kyodo ajansına göre, yakıtın incelenmesinde kullanılan robot sondaya çift kollu manipülatör monte edilmesi gerektiği için plan ertelendi.