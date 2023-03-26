Fulya Öztürk'ün adaylığını Erdoğan değil, Bahçeli istemiş

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine iki aydan az bir süre kala siyasi partiler, aday gösterecekleri isimlerle ilgili çalışmalarını hızlandırdı. AKP'nin, CNN Türk 'Özel Haberler Şefi' Fulya Öztürk'e milletvekili adaylığı teklifi iletmesi gündemde yer almıştı. Dikkati çeken bir iddia, Turktime.com yazarı Talat Atilla'dan geldi.







Atilla yazısında, Erdoğan'ın ,"Örneğini gördük. Biz bu gazetecileri zapt edemeyiz. Siyaset disiplin ister. Layıklar ama sıkıntı olur" dediğini öne sürdü.





Yazının ilgili bölümü şöyle:





"4 Mayıs seçimlerine az bir zaman kalırken, liste savaşları hız kazandı.





Her seçimde olduğu gibi gazetecilerin bu seçime de yoğun ilgisi var.





Erdoğan değil ama Erdoğan'a yakın bazı önemli isimler kamuoyunun da tanıdığı 5-6 gazeteciye vekillik teklif etti.





Kısa bir süre önce bu gazeteci isimler Erdoğan'ın önüne geldiğinde Cumhurbaşkanı'nın gözlüğünü makam masasının üstüne koyup, koltuğunun arkasına yaslandığı ve "Örneğini gördük. Biz bu gazetecileri zapt edemeyiz. Siyaset disiplin ister. Layıklar ama sıkıntı olur!" sözleriyle mesafeli durdu.





"FULYA ÖZTÜRK'Ü İKTİDAR DEĞİL, BAHÇELİ İSTEDİ!"

Bir gazetecinin, iktidar partisinin, CNN TÜRK 'Özel Haberler Şefi' Fulya Öztürk'e milletvekili adaylığı teklifi ilettiği haberi medyada geniş yer buldu.





Bu haber doğru değil.





Daha doğrusu yarısı doğru!





Evet, Fulya Öztürk'ün ismi vekillik için bir ara geçti ama şimdilik buzdolabında.





Fulya Hanımı iktidar partisi değil, bizzat MHP lideri Devlet Bahçeli Erdoğan'a önerdi.





Olur, olmaz ayrı bir konu ama doğrusu bu..."







