Furkan Çetinkaya hukuk fakültesini kazandı

15 Temmuz sonrası tutuklanan ve geçtiğimiz aylarda tahliye edilen Harbiyelilerden Furkan Çetinkaya’nın YKS sonuçları belli oldu. Yaklaşık 6 yıl tutuklu kalan kalan Çetinkaya’nın Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandığı öğrenildi.







Annesi, insan hakları savunucusu Melek Çetinkaya, konuyla ilgili paylaşımında Adalet Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nı etiketleyerek, “Oğlum Ankara S.B.Ü. Hukuk fakültesini kazandı. @TSKGnkur biz degil, siz kaybettiniz. @adalet_bakanlik ” ifadelerini kullandı.







