Samanyolu Haber /Gündem / Furkan Çetinkaya hukuk fakültesini kazandı /07 Eylül 2022 18:59

Furkan Çetinkaya hukuk fakültesini kazandı

Müebbet hapsi yaklaşık 2 buçuk ay önce Yargıtay tarafından bozulan ve cezaevinden tahliye edilen eski askeri öğrenci Furkan Çetinkaya hukuk fakültesini kazandı.

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15 Temmuz sonrası tutuklanan ve geçtiğimiz aylarda tahliye edilen Harbiyelilerden Furkan Çetinkaya’nın YKS sonuçları belli oldu. Yaklaşık 6 yıl tutuklu kalan kalan Çetinkaya’nın Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandığı öğrenildi.

Annesi, insan hakları savunucusu Melek Çetinkaya, konuyla ilgili paylaşımında Adalet Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nı etiketleyerek, “Oğlum Ankara S.B.Ü. Hukuk fakültesini kazandı. @TSKGnkur biz degil, siz kaybettiniz. @adalet_bakanlik ” ifadelerini kullandı.


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