Furkan Derneğine 'nefret operasyonu'

Lideri Alparslan Kuytul’un iktitadarı eleştiren sohbetleri sebebiyle sürekli baskı altında tutulan Furkan Hareketi, geçmiş yıllarda da benzer gerekçelerle mühürleme ve kapatma girişimlerine maruz kalmıştı.



2015 yılında, Sincan’daki Furkan Derneği binası aynı “lokal faaliyeti” gerekçesiyle mühürlenmiş, ancak uygulamanın hatalı olduğu kabul edilerek bir ay sonra yeniden açılmıştı.



2021 yılında, Sincan’daki Öncü Nesil Derneği yine aynı gerekçeyle mühürlenmiş, daha sonra faaliyetine devam etmişti.



2024 yılında, Furkan Eğitim ve Araştırma Derneği hakkında açılan kapatma davası, dernek lehine sonuçlanmıştı.



”YARGI YOLUYLA BAŞARAMAYANLAR İDARİ BASKI UYGULUYOR''



Dernek yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Yargı süreciyle kapatamadıkları derneğimizi bu kez idari ve hukuki temele dayanmayan yollarla susturmak istiyorlar” denildi. Açıklamada ayrıca, Ankara Valiliği’nin yıllardır Furkan Hareketi’ne yönelik “sistematik baskı uyguladığı” belirtildi.



Dernek, alınan kararın hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, saat 15.00’te bir gündem çalışması yapılacağını ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini duyurdu.



Derneğin resmi X hesabından yapılan açıklama şöyle:



ANKARA VALİLİĞİNDEN FURKAN‘A ZULÜM



Ankara Valiliğinden Furkan Derneğine Skandal Mühürleme Kararı!



Ankara’da faaliyet gösteren Furkan Eğitim ve Araştırma Derneğinin merkez binasına ve Sincan, Şentepe, Ulus ilçelerinde bulunan 3 temsilciliğine denetime gelen İl Dernekler Müdürlüğü Görevlileri, dernek binasında izinsiz lokal kurulduğunu iddia ederek idari para cezası uyguladılar. Bu sabah ise dernek merkezini ve 3 şubeyi mühürleyeceklerini tebliğ ettiler.



2015 yılında da aynı absürt gerekçe ile Ankara-Sincan dernek binası haksız bir şekilde mühürlenmiş, sonrasında bu hatadan dönülerek 1 ay sonra geri açılmıştı.



2021 yılında Sincan Öncü Nesil Derneği yine aynı gerekçe ile mühürlenmişti ve daha sonra tekrar açılmıştı.



2024 yılında derneğin kapatılması için dava açıldığı fakat Furkan Eğitim ve Araştırma Derneğinin davayı kazandığı öğrenildi. Mahkeme yoluyla derneği kapatamayanlar bu defa da hukuka aykırı yollarla kapatmak istiyorlar. Uzun yıllardır Furkan Hareketi üzerinde baskı ve zulmüyle tanınan Ankara Valiliği bugün de zulmünü devam ettiriyor.



ANKARA VALİLİĞİ BU SKANDAL KARARDAN DERHAL VAZGEÇMELİDİR!



Bu zulme sessiz kalmayacağımızı ve konu ile alakalı bugün saat 15.00’te gündem çalışmamız olacağını kamuoyuna duyuruyoruz. Hesaplarımızı takipte kalınız.