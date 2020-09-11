Furkan gönüllülerine polis şiddeti

SAMANYOLUHABER- Hatay'ın Erzin ilçesinde 4 yıl önce açılan davanın 9'uncu kez ertelenmesi üzerine basın açıklaması yapmak isteyen Furkan Vakfı gönüllüleri polis şiddetine maruz kaldı.





Demokratik hakkını kullanmak isteyen yüzlerce kişiyi TOMA diye bilinen toplumsal olaylara müdahale araçları ile abluka altına alan Erzin Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kalabalığa cop, biber gazı ve tazyikli su ile saldırdı.





POLİS ŞİDDETİ: COP, TERS KELEPÇE, YÜZ ÜSTÜ YERE YATIRMA...







İçlerinde kadın ve çocukların da olduğu topluluğa saldıran polisler erkeklerin gömleklerini yırttı, kadınlardan bazılarının örtüleri kadın polisler tarafından çekildi.





Ters kelepçe ile göz altına aldıkları kişileri yüz üstü yere yatıran polisler yakın mesafeden biber gazı sıktı.





Biber gazıyla müdahalede bulunan polis bu da yetmezmiş gibi baygınlık geçiren bir kadının boğazını sıkarak yaka paça gözaltına aldı. Başörtülü kadınların maruz kaldığı polis şiddeti 28 Şubat 1997 post-modern darbe dönemindeki görüntüleri hatırlattı.





Arbedede kolu kırılan ve fenalık geçirenler için ambulans çağrılmadı. Baygınlık geçirenler gözaltı aracına itilerek götürüldü. Fenalık geçirenlere su dahi verilmedi.





Polis aracında yaşananlar yine içler acısıydı. 24 kişilik polis aracına 41 kişi adeta balık istifi gibi dizildi. İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs (Covir-19) tedbirlerini yine kendisine bağlı Erzin Emniyeti ihlal etti.





Toplamda 71 erkek 9 kadın olmak üzere 80 kişi göz altına alınarak spor salonuna götürüldü.





TAŞKINLIK YAPMADIKLARA HÂLDE TAZYİKLİ SU İLE MÜDAHALE





Polis tarafından hakaret ve küfürlere de maruz bırakılan Furkan Gönüllüleri taşkınlık göstermemesine rağmen haksız müdahaleyle karşı karşıya kaldı.





Yol kenarında bekleyen ve mukavemet göstermeyen kadınlar, polis tarafından "biber gazı sıkarız" diye tehdit edildi.





Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul ve beraberendikelir 80 kişi serbest bırakılana kadar beklemeye devam edeceklerini belirtti. Gece yarısında 80 kişinin serbest bırakılması üzerine kalabalık dağıldı.





