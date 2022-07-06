Furkan gönüllüsüne cezaevinde işkence iddiası

Kayseri Cezaevi’nde işkence iddialarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz aylarda da Kayseri’de gardiyanlar tarafından tutuklulara işkence yapıldığı, kötü muamelede bulunulduğuna dair haberler basına yansımıştı.







Son işkence olayının kurbanı ise Furkan Vakfı gönüllülerinden Rıdvan Taş oldu. İddiaya göre Taş, oruçlu olduğu halde gardiyanlar tarafından darp edildi.















Avukat Bilal İpek’in konuyla ilgili paylaşımları şöyle:





1 Temmuz 2022 tarihinde Müvekkilimiz Rıdvan taş Kayseri 2 Nolu T Tipi kapalı ceza infaz kurumunda gardiyanlar tarafından işkenceye maruz bırakılmıştır! Olayın detayını bugün meslektaşım @Alisaninci1 bey ile beraber müvekkilimiz Rıdvan Taş’tan bizzat dinledik..





Olay günü Rıdvan taş ve koğuşta kaldığı bir kişi arasında çıkan tartışma ve itişme kakışma sonucu koğuşa gelen gardiyanlar Müvekkilimiz Rıdvan taş’ı koğuşun kapısının önünde kolunu kıracak derecede ters kelepçe yaparak dışarı çıkarıyorlar…





Onlarca gardiyan üzerinde saldırıyor ve çok ağır bir şekilde işkence ediyor, elinin kopacağını, çok ağrıdığını söylediğinde “koparsa kopsun lan! Tohumuna para mı saydık” denilerek işkenceye devam ediyorlar.





Ardından ters kelepçeli bir şekilde koridorun sonuna kadar dizlerini yere sürterek götürüyorlar. Ardından duvarları sünger kaplı bir odaya alıyorlar. Burada elbiselerinin çıkarılmasını istiyorlar, zorlayarak elbisesini iç çamaşır kalacak şekilde soymasını sağlıyorlar.





Elbiselerini bir müddet vermiyorlar. Namazını elbisesiz bir şekilde kılmak zorunda bırakılıyor. Oruçlu olmasına ve gardiyanlara bilgi vermesine rağmen sabaha kadar yemek verilmiyor!





Kendisine darp raporu aldırılıyor ancak bu darp olayı sanki koğuşta yaşanan itiş kakış sonucu olmuş gibi olayı göstermek istiyorlar. Vücudunun birçok yernde darp izlerini bizzat gördük. Ayağnda yerde sürüldüğü için oluşmuş izlr var, kuyruk sokumu kemiğinin çok ağrıdığını söylüyor

Kafasında ağrılar ve izler var. Tüm bu işkenceler; kameralar önünde yapılmıştır! Biz gereken tüm şikâyetleri yapacağız. İşkence suçunu işleyen kim varsa yargı önünde hesap vermeli!













Semra Kuytul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:





Kayseri 2 nolu T tipinde kalan R. T isimli arkadaşımızın gardiyanlar tarafından ağır darp edildiğini öğrendik! Olayı incelemek üzere avukatlarımız Kayseri’de. Bu işin peşini bırakmayacağız. İlgili tüm makamlara ulaşılıp işin sorumluları hakkında gerekli işlemler yapılacaktır!





Avukatımız @AvBilalipek bu konuyla ilgili gün içinde detaylı açıklama yapacaktır.. R. T. Kardeşimiz yalnız değildir!!! Her türlü zulmü yapıyorsunuz ama bu başka! Tüm yasal yolları kullanarak bu işin üstüne gideceğiz.. Kamera kayıtları mevcuttur!





KUMPAS İHTİMALİ DE YÜKSEK

Detaylar çok kötü.. Olayı inceliyoruz.. Olayda bir kumpas kokusu da var. Gardiyanların koğuştaki mahkumlardan bir iki kişi ile bir olup kumpas kurmuş olma ihtimali görünüyor..







O kadar detayı bilemeyebiliriz ancak işkenceyi yapanlar bilinmektedir. Kamera görüntüleri dahil olay tüm detayları ve şahitleri ile incelenmeli! İşkence suçunu işleyenler derhal cezalandırılmalı! Cezaevlerinde neler oluyor!





İFTAR YAPMAYA HAZIRLANIRKEN DARP EDİLİYOR

Yeni aldığımız bilgiye göre R.T. kardeşimiz bu işkenceye maruz kaldığı esnada oruçluymuş, kendisi için iftar hazırlığındaymış. Yazıklar olsun kurduğunuz zalimce düzene! #MafyaMıOldunuz Adam kaldırıyor, adam dövüyorsunuz! Yetkililer açıklama yapmalı!