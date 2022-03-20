Samanyolu Haber /Gündem / Furkan Vakfı gönüllülerine polis vahşeti /20 Mart 2022 22:52

Furkan Vakfı gönüllülerine polis vahşeti

Adana’da tutuklu arkadaşları için yürüyüş ve basın açıklaması yapmak isteyen Furkan Vakfı gönüllüleri yine Adana Emniyetinin orantısız müdahalesiyle karşılaştı.

SHABER3.COM

Adana’da tutuklu arkadaşları için yürüyüş ve basın açıklaması yapmak isteyen Furkan Vakfı gönüllüleri yine Adana Emniyetinin orantısız müdahalesiyle karşılaştı. Gün içinde başörtülü kadın polislerin, hemcinslerine yönelik sert müdahalesi konuşulurken, müdahaleden tüyleri ürperten görüntüler de gelmeye devam ediyor. Polis bir binanın çevresinde kıstırdığı göstericilere resmen işkence yapıyor.

Bold'da yer alan habere göre Furkan Vakfı gönüllülerinin tutuklu arkadaşları için yaptıkları yürüyüş polisin skandal müdahalesiyle son buldu.

Kan dökülen olaylarda polisin hedef gözeterek göstericilerin yüzüne biber gazı sıkması objektiflere yansıdı.

Savunmasız insanların onlarca polis tarafından fena halde coplandığı görüldü.

Polisin ağır müdahalesine maruz kalan Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ise basın açıklaması yapılacak alana doğru giderken polisler tarafından bir marketin deposunda alıkonulduğu iddia edildi.


Bir görüntü ise kamuoyunun tepkisini çekti. Kaldırımda göstericilerden aynı tek başına duran bir tesettürlü kadını, başörtülü bir polis sert bir darbe ile yere serdi. Öfkeli kadın polisi meslektaşları zor durdurabildi.

Polisin sosyal medyaya yansıyan müdahale görüntüleri ise tüyler ürperten cinsten. Polisin kuytu köşede sıkıştırdığı vakıf gönüllülerini öldüresiye dövdüğü görülüyor.

ADLİYELERİN KAPISINA KİLİT VURUN

Görüntüleri paylaşan hukukçu Levent Mazılıgüney, “Nedir bu kin? Yapılan apaçık işkencedir ve savaşta dahi yapılması insanlık suçudur. Failler bir dakika dahi üniforma giymemelidir. Göz göre göre işlenen suç da cezasız kalırsa ülkenin yargısı da boşa oyalanmasın, adliyelerin kapısına kilit vurun” ifadelerini kullandı.

Avukat Efkan Bolaç da “Bu görüntülerde kamu görevlilerinin yaptığı; amasız, fakatsız işkencedir. Yapanların yanına kar kalmamalı. Bu polisler ve varsa işkence emrini verenler derhal görevden alınmalı ve tutuklanmalıdır. İşkence insanlığa karşı işlenmiş en ciddi suçlardan biridir” dedi.

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