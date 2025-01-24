Samanyolu Haber /Gündem / Furkan Vakfı gönüllülerine polisten çok sert müdahale: Yere düşürülen kadına tekme /24 Ocak 2025 14:38

Furkan Vakfı gönüllülerine polisten çok sert müdahale: Yere düşürülen kadına tekme

Ankara Emniyeti'nin Furkan Vakfı üyesi bir kadını yere düşürerek tekmelediği görüntüler ortaya çıktı.

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Hukuksuz müdahaleleriyle sıkça gündeme gelen Ankara Emniyeti, bu kez Furkan Hareketi mensuplarına yönelik sert bir müdahalede bulundu. Furkan Haber’in yayınladığı videoda vakıf üyesi bir kadının yerde sürüklenip tekmelendiği görülüyor.

Başkanlığını Alparslan Kuytul’un yaptığı Furkan Vakfı’nın düzenleyeceği konferansın duyuru çalışmalarını yapan hareket üyeleri, emniyet güçleri tarafından darp edildi. 

Konuyla ilgili olarak kameralara yansıyan görüntüler, emniyetin duyuru çalışmalarını engellemek için tüm gücüyle müdahalede bulunduğunu ortaya koydu.

Konferansın duyuru çalışmalarına katılan başörtülü bir kadının, erkek polisin sert müdahalesine maruz kaldığı görüntüler dikkat çekti.

Müdahale sırasında bazı Furkan Vakfı üyelerinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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