Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale: Arbede mi çıktı, oh! Jop çek, vur…

Biber gazı ve jopların kullanıldığı müdahalede çok sayıda vatandaş yaralandı. Olay yerine müdahaleye gelen ekipte yer alan bir polisin ses kaydı ise skandalı gözler önüne serdi.





Görüntülere göre kalabalığa müdahale etmek için olay yerine doğru koşan bir polis, “Arbede mi çıktı? Ohhh… Jop çek, vur.” ifadelerini kullanıyor. Söz konusu görüntüler polisin nasıl bir motivasyonla insanlara saldırdığını ortaya koydu.





Olaylar sırasında Furkan Vakfı Başkanı Alpaslan Kuytul da doğrudan hedef alındı. Polisin Kuytul’un bulunduğu bölgeye hedef gözeterek biber gazı sıktığı belirtiliyor.