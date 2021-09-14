Samanyolu Haber /Gündem / Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale: Arbede mi çıktı, oh! Jop çek, vur… /14 Eylül 2021 15:15

Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale: Arbede mi çıktı, oh! Jop çek, vur…

Gözaltında işkence gören arkadaşları için Adana Adliyesi önünde nöbet tutan Furkan Vakfı gönüllülerine polisin müdahalesi sert oldu.

Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Biber gazı ve jopların kullanıldığı müdahalede çok sayıda vatandaş yaralandı. Olay yerine müdahaleye gelen ekipte yer alan bir polisin ses kaydı ise skandalı gözler önüne serdi.

Görüntülere göre kalabalığa müdahale etmek için olay yerine doğru koşan bir polis, “Arbede mi çıktı? Ohhh… Jop çek, vur.” ifadelerini kullanıyor. Söz konusu görüntüler polisin nasıl bir motivasyonla insanlara saldırdığını ortaya koydu.

Olaylar sırasında Furkan Vakfı Başkanı Alpaslan Kuytul da doğrudan hedef alındı. Polisin Kuytul’un bulunduğu bölgeye hedef gözeterek biber gazı sıktığı belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale: Arbede mi... Sonraki Haber >>

Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

İTÜ birincisinin mezuniyet konuşması büyük ilgi gördü

İTÜ birincisinin mezuniyet konuşması büyük ilgi gördü

Maaşını alamayan kepçe operatörü patronun kamyonları ezdi

Maaşını alamayan kepçe operatörü patronun kamyonları ezdi

Ortaokul öğrencilerine ağır hakaretler

Ortaokul öğrencilerine ağır hakaretler

New York'ta aşı karşıtı protesto

New York'ta aşı karşıtı protesto

Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı gönüllülerine yapılan işkenceleri anlattı

Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı gönüllülerine yapılan işkenceleri anlattı

AKP’li Erzurum Belediye Başkanı, canlı yayında küfür etti

AKP’li Erzurum Belediye Başkanı, canlı yayında küfür etti

Damat Berat tribünde görüntülendi

Damat Berat tribünde görüntülendi

15 Temmuz organize ve tezgahlanmış bir şey!

15 Temmuz organize ve tezgahlanmış bir şey!

KHK'lı öğretmen sahnedeki Babacan'a seslendi: Bu zulme ortak olacak mısınız?

KHK'lı öğretmen sahnedeki Babacan'a seslendi: Bu zulme ortak olacak mısınız?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:45:30