Furkan Vakfı gönüllüsü 'çıplak arama'yı anlattı:

İnsan hakları konusunda son 7 yıldır sürekli gerileme yaşayan Türkiye’deki polis merkezleri ve cezaevlerinde hak ihlalleri, işkence ve kötü muamele rutin haline geldi.







Hizmet Hareketi mensubu 30 kız öğrencinin Uşak Emniyetinde maruz kaldığı çıplak arama skandalı sonrası kadınlara yönelik çıplak arama skandalı patlak verdi.





Hatta uygulamadan erkek şüpheli ve tutuklularında mağdur olduğu ortaya çıktı.





SON MAĞDURLAR FURKAN GÖNÜLLÜLERİ



Konya’daki yürüyüş sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Furkan Vakfı gönüllüsü genç bir kadın, dışarı basın açıklaması yaptı.





Karakolda yaşadıklarını anlatan kadın, sorgu için alındığı odada 2 kadın polisin kendisine çıplak arama dayattığını söyledi.





“Savcının talimatı var” diyen polislere direnen kadın, gözaltına alınan diğer arkadaşlarının kendisi kadar şanslı olmadığını belirtti.





Karakol çıkışı arkadaşlarıyla ilk görüşmesini anlatan genç kadın, “Çıplak arama yapacaklarını açık açık söylediler. Savcının talimatıymış. Ben inatla karşı çıktım. Ne yazık ki bazı arkadaşlarıma yapmışlar. Gözlerindeki acıyı gördüm” ifadelerini kullandı.