Samanyolu Haber /Gündem / Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul tutuklandı /09 Mayıs 2022 17:16

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul tutuklandı

İş insanı Koray Sarısaçlı'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan Alparslan Kuytul, ifade işlemlerinin ardından tutuklandı.

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Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul hakkında iş insanı Koray Sarısaçlı’nın geçtiğimiz yıl 8 Eylül’de 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasıyla ilgili açılan davada, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Kuytul, sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence” suçlarından gözaltına alındı. Yüreğir Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Alparslan Kuytul, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kuytul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kuytul'un tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

Vakfın sosyal medya hesabından yeni açıklamaya göre Kuytul, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Açıklamada, "Alparslan Kuytul Hocaefendi'yi susturmak isteyen karanlık güçler tarafından hakimlere verilen talimat sonucu büyük bir hukuksuzluğa ve rezalete imza atılarak tutuklama kararı verildi! Yazıklar Olsun!" denildi.
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