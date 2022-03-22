Furkan Vakfı üyelerine uygulanan şiddet Meclis'e taşındı

Furkan Vakfı üyelerine uygulanan polis şiddeti konusu Meclis'e de taşındı. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verildiği aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre HDP Adana milletvekilleri Tülay Hatimoğulları ve Kemal Peköz, Adana'daki Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis şiddetine dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. HDP Adana milletvekilleri Tülay Hatimoğulları ve Kemal Peköz, Adana'daki Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis şiddetine dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Furkan Vakfı üyelerinin 20 Mart'ta düzenlemek istediği yürüyüşe izin verilmemiş ve polisin müdahalesine dair sosyal medyaya yansıyan görüntüler tepki çekmişti. Görüntülerde polisin vakfın üyelerini coplarla darbettiği, yüzlerine yakın mesafeden biber gazı sıktığı, çocukların gazdan fenalaştığı ve kadınların birkaç polis tarafından aynı anda darbedildiği görülmüştü.HDP'li vekiller, yaşananlarla ilgili soruşturma açılıp açılmadığını sordu.Soylu'ya kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanmaları nedeniyle meydana gelen ölümlü veya yaralanmalı vakalar nedeniyle 2000 yılından bu yana kaç dava açıldığını ve bu davaların sonuçlarının ne olduğunu soran vekiller, “Kolluk kuvvetlerinin (polis, jandarma, asker) aşırı/ölçüsüz/orantısız güç kullanmaları nedeniyle meydana gelen ölümlü veya yaralanmalı vakalar nedeniyle Türkiye 'yaşam hakkını ihlal etmekten' ötürü son 10 yılda AİHM’de kaç dosyada ne kadar tazminat ödemiştir” sorusunu da yöneltti.