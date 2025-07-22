Samanyolu Haber /Gündem / Furkan Vakfına ait Ankara'daki bütün binalar mühürlendi /22 Temmuz 2025 17:13

Furkan Vakfına ait Ankara'daki bütün binalar mühürlendi

Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü, Alparslan Kuytul’un kurucusu olduğu Furkan Vakfı‘na bağlı Furkan Eğitim ve Araştırma Derneği‘nin merkez binası ile üç temsilciliğini “izinsiz lokal faaliyeti yürütmek” gerekçesiyle mühürledi. Kararın uygulanması sırasında polis ile vakıf üyelerine sert müdahalede bulundu.

SHABER3.COM

Ankara’nın Sincan, Şentepe ve Ulus bölgelerinde faaliyet gösteren üç temsilcilik ile genel merkezin, izin almadan lokal faaliyeti yürüttüğü iddia edildi. Bu nedenle derneğe idari para cezası kesilirken, söz konusu dört binanın da kapatılmasına karar verildi.

Mühürleme işlemi bugün polis eşliğinde gerçekleştirilirken, merkez bina önünde toplanan vakıf üyeleri karara tepki gösterdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kısa süreli arbede yaşandı. Olayın ardından grup, Ulus’taki Atatürk heykeli önüne yürüyerek burada yeniden toplandı. Kalabalık, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerine sözlü olarak tepki gösterdi.

Vakıf lideri Alparslan Kuytul, kararın siyasi saiklerle alındığını öne sürerek şu açıklamayı yaptı:

“Sözde lokal amaçlı kullanımlar ve alkollü içki tüketimi bahanesiyle uygulanan bu karar, kamuoyunun vicdanını kandırmaya yönelik bir kılıftan ibarettir. Herkes bilmektedir ki Furkan Hareketi’nin derneklerinde alkollü içki içilmesi gibi bir durum söz konusu dahi olamaz. Bu mesnetsiz iddialarla yapılan mühürleme kararları tamamen keyfidir, siyasidir ve maksatlıdır.”

Furkan Vakfı daha önce de çeşitli illerde benzer uygulamalarla karşı karşıya kalmış, vakıf üyeleri tarafından bu işlemlerin “baskı politikalarının parçası” olduğu dile getiriliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Furkan Vakfına ait Ankara'daki bütün binalar mühürlendi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:10:48