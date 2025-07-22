Furkan Vakfına ait Ankara'daki bütün binalar mühürlendi

Ankara’nın Sincan, Şentepe ve Ulus bölgelerinde faaliyet gösteren üç temsilcilik ile genel merkezin, izin almadan lokal faaliyeti yürüttüğü iddia edildi. Bu nedenle derneğe idari para cezası kesilirken, söz konusu dört binanın da kapatılmasına karar verildi.



Mühürleme işlemi bugün polis eşliğinde gerçekleştirilirken, merkez bina önünde toplanan vakıf üyeleri karara tepki gösterdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kısa süreli arbede yaşandı. Olayın ardından grup, Ulus’taki Atatürk heykeli önüne yürüyerek burada yeniden toplandı. Kalabalık, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerine sözlü olarak tepki gösterdi.



Vakıf lideri Alparslan Kuytul, kararın siyasi saiklerle alındığını öne sürerek şu açıklamayı yaptı:



“Sözde lokal amaçlı kullanımlar ve alkollü içki tüketimi bahanesiyle uygulanan bu karar, kamuoyunun vicdanını kandırmaya yönelik bir kılıftan ibarettir. Herkes bilmektedir ki Furkan Hareketi’nin derneklerinde alkollü içki içilmesi gibi bir durum söz konusu dahi olamaz. Bu mesnetsiz iddialarla yapılan mühürleme kararları tamamen keyfidir, siyasidir ve maksatlıdır.”



Furkan Vakfı daha önce de çeşitli illerde benzer uygulamalarla karşı karşıya kalmış, vakıf üyeleri tarafından bu işlemlerin “baskı politikalarının parçası” olduğu dile getiriliyor.

