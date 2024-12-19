Samanyolu Haber /Spor / Futbol dünyası bu faulu konuşuyor /19 Aralık 2024 11:43

Futbol dünyası bu faulu konuşuyor

Paris Saint Germain'in yıldız kalecisi İtalyan Donnarumma dün gece Monaco ile oynanan maçta insanlık dışı bir faule maruz kaldı. Ancak hakem ve VAR bu faule kart göstermedi. Yıldız kalece pozisyondan sonra maça devam edemedi

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Paris Saint-Germain’in yıldız kalecisi Gianluigi Donnarumma, Monaco ile oynanan maçta talihsiz bir an yaşadı. Monaco’nun oyuncusu Wilfried Singo’nun yaptığı sert müdahale sonrası Donnarumma’nın yüzüne tam 10 dikiş atıldı. Yüzü tanınmayacak hale gelen ünlü kalecinin son görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kırmızı Kart Çıkmadı, Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü
Sözcü'de yer alan habere göre mücadelenin en tartışmalı anı, Singo’nun Donnarumma’nın yüzüne tabanıyla vurduğu pozisyon oldu. Ancak hakem, bu sert müdahaleye rağmen kırmızı kart göstermedi. VAR incelemesinde de kart kararının değişmemesi, futbolseverlerin ve spor otoritelerinin tepkisine neden oldu.

Donnarumma Oyuna Devam Edemedi
Aldığı darbenin ardından sahada tedavi edilen Donnarumma, oyuna devam edemedi ve yerini yedek kaleciye bıraktı. Maç sonrası yapılan açıklamada, oyuncunun yüzüne 10 dikiş atıldığı belirtildi.

Avrupa Basınında Manşet Oldu
Olay, sadece sosyal medyada değil, Avrupa basınında da geniş yer buldu. Hakem kararları ve Donnarumma’nın yaşadığı ciddi sakatlık, futbol dünyasında tartışma yarattı.

PSG’nin sağlık ekibi, Donnarumma’nın sağlık durumunun takip edildiğini belirtti. İtalyan kalecinin sahalara ne zaman döneceği ise henüz netlik kazanmadı.
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