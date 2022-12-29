Samanyolu Haber /Spor / Futbol dünyası yasta: Efsane isim Pele hayatını kaybetti! /29 Aralık 2022 23:55

Futbol dünyası yasta: Efsane isim Pele hayatını kaybetti!

Dünya futbolun efsane Brezilyalı ismi Pele hayata gözlerini yumdu. Uzun süredir kanser tedavisi gören Brezilya futbolunun efsane ismi Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti.

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Uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele, hayatını kaybetti. Pele'nin, 29 Kasım'da kemoterapi uygulanması için hastaneye kaldırıldığı, solunum yolu enfeksiyonunun tespit edildiği ve sağlık durumunun genel anlamda ilerleme kaydederek stabil olduğu açıklanmıştı.

Bir yıldan fazla süredir kolon kanseri tedavisi gören Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumunun kötüye gittiği duyurulmuştu.

Pele'nin Sao Paulo şehrinde kaldığı Albert Einstein Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, 82 yaşındaki futbolcunun kanserinin ilerleme gösterdiği, böbrek ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle ağırlaştığı ifade edilmişti.

3 KEZ DÜNYA KUPASI KAZANAN TEK OYUNCU
Futbol kariyerine 16 yaşında Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'ta başlayan Pele, 1958'te Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazandı. Bu sevinci 17 yaşında yaşayan Pele, Dünya Kupası kazanan en genç oyuncu oldu. Brezilya ile 1962 ve 1970'te de Dünya Kupası'nı kaldıran efsanevi oyuncu, 3 kez Dünya Kupası kazanan tek oyuncu oldu.

EFSANE İSİM PELE KİMDİR?
Tam adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele 23 Ekim 1940 yılında Brezilya'da dünyaya geldi.

Brezilyalı efsane futbolcu Pele kariyeri boyunca hazırlık maçlarıda dahil çıktığı 1363 maçta attığı 1279 gol ile Guinness Dünya Rekorları'nda yer almaktadır.

Tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele FIFA tarafından "en iyisi" olarak nitelendirilmiştir. Pele 2000 yılında Diego Maradona ile beraber FIFA Yüzyılın Oyuncusu ödülüne layık görülmüştür.
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