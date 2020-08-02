Samanyolu Haber /Spor / Futbol Federasyonu'nda Adana Demirspor çıkışı /02 Ağustos 2020 18:40

Futbol Federasyonu'nda Adana Demirspor çıkışı

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın "Adana Demirspor da Süper Lig'e alınsın" teklifine cevap verdi.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına; Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini değerlendirerek karar vermiştir" açıklamasını yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın açıklamasını değerlendiren TFF, "Sayın Zeydan Karalar'ın sosyal medyadan Süper Lig'in 22 takımla oynanması ve Adana Demirspor'un Süper Lig'e alınması yönünde 'ilgili yerlerle görüştüğünü' ifade etmesi maksadını aşmaktadır." dedi.

"TAKIM SAYISINI ARTIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Federasyondan yapılan açıklama şöyle: "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun 29 Temmuz 2020 tarihinde aldığı Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de düşmenin olmayacağına dair kararının ardından, son günlerde konunun çeşitli değerlendirmelere yol açması üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Özellikle Süper Lig'de takım sayısının artırılması hususunda bazı kulüplerimiz ve yöneticileri ile bir çok kesim tarafından çeşitli görüşler ortaya atılmıştır.

Hatırlatmak isteriz ki, Süper Lig'e çıkan son takım TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde penaltılar sonucunda, Fatih Karagümrük takımı olmuştur.

Şunu önemle ifade etmek isteriz ki, TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına; Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini değerlendirerek karar vermiştir."

 
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