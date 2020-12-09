Samanyolu Haber /Gündem / Futbol kulübü başkanına silahlı saldırı /09 Aralık 2020 22:26

Futbol kulübü başkanına silahlı saldırı

Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun'un silahlı saldırıya uğradığı ifade edildi.

SHABER3.COM

MİSLİ.com 2’nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, makamında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Olay, saat 19:00 sıralarında Gümüşhanespor Tesislerinde meydana geldi. Tesislere gelen 2 kişi başkan Olgun’la görüşmek istedi. Makam odasına giren 2 kişi tartıştığı Olgun’a tabancayla ateş etti.

Olayda vücuduna kurşun isabet eden Olgun ağır yaralandı. Şüpheliler kaçarken, Olgun kulüp çalışanlarınca Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olgun’un hayati tehlikesi sürüyor. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Futbol kulübü başkanına silahlı saldırı Sonraki Haber >>

“Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar“

“Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar“

iPhone pilini değiştirirken telefon patladı

iPhone pilini değiştirirken telefon patladı

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Kriz cinneti: Görenler şoke oldu!

Kriz cinneti: Görenler şoke oldu!

Doğu Perinçek'e haddini böyle bildirdi!

Doğu Perinçek'e haddini böyle bildirdi!

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Yürek dağlayan görüntüler!

Yürek dağlayan görüntüler!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:04:59