Samanyolu Haber /Spor / Futbol tarihine geçecek galibiyet: 13-0! /24 Ekim 2020 20:17

Futbol tarihine geçecek galibiyet: 13-0!

Hollanda Eredivisie'da tarihi bir müsabaka oynandı. Tarihi bir skorun çıktığı maçta tam 13 gol vardı.

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Eredivisie'da 6. hafta karşılaşmalarında VVV-Venlo'ya konuk olan Ajax, rakibini 13-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. 

Ajax bu galibiyetle birlikte Hollanda lig tarihindeki rekoru kırarak en farklı galibiyeti alan takım unvanına sahip oldu. 

İlk yarısı 4-0 sona eren karşılaşmada Ajax'a galibiyeti getiren golleri Jurgen Ekkelenkamp (2), Lassina Traore (5), Dusan Tadic, Antony, Daley Blind, Klaas-Jan Huntelaar (2) ve Lisandro Martinez kaydetti.

Öte yandan ev sahibi ekip, 52. dakikada Christian Kum'un kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı. 

Bu sonucun ardından Ajax 15 puana yükselerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yerleşirken, VVV-Venlo ise 5 puanda kaldı. 
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