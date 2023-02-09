Futbola deprem ayarı: Süper Lig'e 17 takımla devam edilecek

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında yaşanan acılar nedeniyle ülkemizde futbol başta olmak üzere birçok federasyon maçlarını erteledi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yaptığı açıklamada maçların 17 Şubat’ta oynanacağını duyurmuştu. Ancak bu karardan vazgeçildi ve yapılan son açıklamada maçlar Mart ayı başına ertelendi.







“HATAYSPOR LİGDEN ÇEKİLDİ”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada, “Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 Mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık. Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz. Bu sezon ligden 2 takım düşecek, 3 takım çıkacak. Gelecek sezon Süper Lig 20 takımlı olacak” ifadelerini kullandı.





ATSU’NUN DURUMU

Büyükekşi ayrıca Hataysporlu Atsu’nun durumunun sorulması üzerine, “Enkazdan siyahi bir kişi çıkarılmış, Christian Atsu sanılmış. Ama sonra haber yok, kim olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Gana Büyükelçisi arıyor, ona da cevap veremiyorlar. Orası net değil” cevabını verdi.





ALİ KOÇ: İKİ TAKIMIN MALİ YÜKÜNÜ BİZ KARŞILAŞAYACAĞIZ

Ayrıca TFF Başkanı Büyükekşi ile birlikte basının karşısına geçen Fenerbahçe Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç da yaptığı açıklamada, “Sıcak evimizde oturmaktan bile rahatsız olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama yeterli değil. Hatayspor ve Gaziantep FK’nın tüm mali yükünü Kulüpler Birliği olarak biz sırtlayacağız. Yurt dışı federasyonlardan ve büyük takımlardan yardım amaçlı maç teklifleri geliyor. Aramızda turnuva yapılabilir mi onları da konuşuyoruz” şeklinde konuştu.





“ŞİFRESİZ YAYINLAMALARINI İSTEYECEĞİZ”

“Yayıncı kuruluş ile konuşacağız, onlara da çok iş düşünüyor. Yeniden başlayacağımız zaman birkaç haftayı şifresiz yayınlamalarını isteyeceğiz”





Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı iş birliğinde deprem bölgesine 1000 konteynerlik mahalle kurma kararı aldıklarını söyledi.



