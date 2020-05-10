Samanyolu Haber /Spor / Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nün tamamı açıklandı /10 Mayıs 2020 13:04

Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nün tamamı açıklandı

TFF Sağlık Kurulu, kamuoyunda oluşan tartışmaların ardından 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını açıkladı. Soyunma odaları, antrenmanlar, maçlar, takım fotoğrafı pozu, 20 metrede bir el dezenfektanı, gol sevinçleri, saha kenarında maske, pozitif test senaryosu ve birçok konu hakkında belirlenen ön kararlar madde madde açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, corona virüs nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik hazırlanan ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nün ayrıntılarını açıkladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


“TFF Sağlık Kurulu, bazı kulüplerimizin liglerle ilgili nihai karar açıklanmadan antrenmanlara başlamış olmaları ve Pandemi sürecinin devam ediyor olmasını da göz önüne alarak 01/05/2020 tarihinde bir dizi önlemin de içinde bulunduğu futbola dönüş öneri protokolünün ilk kısmını açıklamıştır.

TFF Yönetim Kurulu’nun liglerin muhtemel başlama tarihi ile ilgili aldığı kararı 06/05/2020 tarihinde açıklaması ve diğer yandan öneri protokolünün lig hazırlık çalışmalarının henüz başında olunması sebebiyle açıklanmayan bölümleri hakkında kamuoyunda tartışmaların başlaması nedeni ile sağlık kurulumuz protokolün tamamını açıklama kararı almıştır.
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