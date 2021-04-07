Samanyolu Haber /Gündem / Futbolculara aşı kıyağı /07 Nisan 2021 10:58

Futbolculara aşı kıyağı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, futbolcuların da aşı önceliği listesine alındığını açıkladı. Aşıların ne zaman yapılacağına dair takvim ise henüz bilinmiyor.

SHABER3.COM

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den futbolcularla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. FOX TV'de Çalar Saat'e açıklama yapan Nihat Özdemir, futbolcuların aşılama kapsamına alındığını ve Ankara'da yapılan değerlendirme sonucu futbolcuların da aşılama programında yer alacağını açıkladı.

FUTBOLCULAR NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Futbolcuların tam olarak ne zaman aşılanacağı hakkında henüz net bir bilgi yer almıyor.

NBA'DE AŞILAMALAR BAŞLADI

ABD'nin basketbol ligi olan NBA'de takımlar sırayla aşı olmaya başlamıştı. NBA'de birçok takım aşı oldu ve olmaya devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Futbolculara aşı kıyağı Sonraki Haber >>

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

Türkiye iyi yönetilmiyor

Türkiye iyi yönetilmiyor

"Yargılamaları TRT ekranlarından canlı vereceğiz"

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi

Patronun evinin önünde toplanan işçilere müdahale

Patronun evinin önünde toplanan işçilere müdahale

Yollu yanlış yaptıklarını kısa sürede anladılar

Yollu yanlış yaptıklarını kısa sürede anladılar

Yangın sırasında çöken binanın altında kaldılar

Yangın sırasında çöken binanın altında kaldılar

Perinçek amiralleri fena sattı

Perinçek amiralleri fena sattı

Masayı yumrukladılar, stüdyo birbirine girdi

Masayı yumrukladılar, stüdyo birbirine girdi

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:24:45