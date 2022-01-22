Samanyolu Haber /Spor / Futbolculara Covid-19 aşısı zorunlu hale getirildi /22 Ocak 2022 16:07

Futbolculara Covid-19 aşısı zorunlu hale getirildi

Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) bu yıl liglerde futbolcular için Covid-19 aşısı yaptırmanın şart olacağını duyurdu.

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Sağlık kurumlarıyla sürekli temas halinde olduğunu ve üye kulüplere güncellenmiş koşulları gönderdiğini belirten CBF, "Şartlardan biri CBF'nin Tıp Komisyonuna Covid-19'a karşı tam aşı sertifikası sunma zorunluluğu" dedi.

Brezilya futbolunda ilk dört lig nisan ayının ikinci haftasında başlayacak.

Bu arada Brezilya Teknik Direktörü Tite, Atletico Madrid'in savunma oyuncusu Renan Lodi'yi aşıları tam olmadığı için Dünya Kupası elemeleri kadrosuna almadığını açıkladı.

Son olarak Covid-19 aşısı olmadan Avustralya'ya giden tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık'tan önce sınır dışı edilmişti.
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