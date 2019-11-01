Samanyolu Haber /Gündem / Futbolculara vergide mevcut sözleşme istisnası /01 Kasım 2019 14:17

Futbolculara vergide mevcut sözleşme istisnası

Futbolculara getirilecek yıllık yüzde 40 oranındaki vergide, mevcut sözleşmesi devam eden futbolcular kapsam dışı bırakıldı.

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Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan düzenlemeye göre, futbolculara getirilen yüzde 40'lık verginin sözleşmesi 31 Ekim 2019'dan önce yapılmış olan futbolcuları etkilemeyeceği belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, beyanname verecek futbolcular, yüzde 40’a göre vergi hesabı yapıp, yıl içinde kulüplerin ödediği yüzde 20’lik vergi stopajını ise hesaplanan vergiden düşüp kalan vergi tutarını vergi dairesine ödeyecekler. Böylelikle kulüplerin futbolcu için ödediği vergi yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılırken, futbolcuya ise ayrıca yüzde 20 gelir vergisi getirilmiş oldu.

YÜZDE 15 VERGİ KULÜPLER TARAFINDAN ÖDENİYORDU

Daha önce futbolcuların yüzde 15'lik gelir vergisi kulüpler tarafından ödenip, Sosyal Güvenlik Kurumu daha sonra bu parayı kulüplere amatör şubelere harcamaları için iade ediyordu. Düzenleme ile artık bu para iade de edilmeyeceği belirtildi.

Sözleşmesi 1 Kasım 2019’dan itibaren yapılan futbolcular yıllık kazançları 500 bin TL’den fazla ise yüzde 40’lık vergi ile karşı karşıya kalacak. Sözleşmede ekstra bir hüküm yoksa vergi, kulüp ve futbolcu arasında bölüşülecek.
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