Samanyolu Haber /Spor / Futbolcularda yoğun depresyon /21 Nisan 2020 14:59

Futbolcularda yoğun depresyon

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbol turnuvaları askıya alındı, bu sürede depresyon semptomları gösteren profesyonel oyuncu sayısı iki kat arttı.

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Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği'nden (FIFPro) yapılan açıklamaya göre, Amsterdam Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen ankette bin 134'ü erkek, 468'i kadın toplam bin 602 profesyonel oyuncuya salgınla ilgili sorular soruldu.

22 Mart-14 Nisan tarihlerinde 16 ülkede yapılan ankete göre, erkek futbolcuların yüzde 13'ü depresyon, yüzde 16'sı anksiyete belirtisi gösterdi.

Kadın futbolcuların ise yüzde 18'inde anksiyete, yüzde 22'sinde depresyon semptomlarına rastlandı.

Belirti gösteren oyuncuların çoğunluğunun, futboldaki gelecekleri hakkında endişe duyduğu aktarıldı.

Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmeden önce aralık ve ocak aylarında yapılan ankette ise erkek futbolcuların sadece yüzde 6'sının, kadın futbolcuların ise yüzde 11'inin depresyon belirtisi gösterdiği kaydedildi.

Buna göre, son yapılan ankette depresyon oranının iki katına çıktığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIFPro Sağlık Şefi Vincent Gouttebarge, "Özellikle genç sporcular aniden sosyal izolasyonla başa çıkmak zorunda kaldı. Gelecekleri konusunda da endişe duyuyorlar. Bunlara çare bulmak için güvendikleri birinden veya ruh sağlığı uzmanlarından destek almalarını tavsiye ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Şu an için askıya alınan futbol liglerinin gelecek aylarda kaldıkları yerden devam edip etmeyeceği merak ediliyor.
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