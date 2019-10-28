Samanyolu Haber /Spor / Futbolcularını döven antrenöre ceza /28 Ekim 2019 21:12

Futbolcularını döven antrenöre ceza

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, futbolcularını darp eden antrenör Halit Kurt'a bin 35 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç men cezası verdi.

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Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, Kayseri’de antrenörlüğünü yaptığı amatör futbol takımının oyuncularına soyunma odasında tokat atan antrenör Halit Kurt’a bin 35 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç men cezası verdi.
 
Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürülüğü’nün Halil Kurt hakkındaki disiplin sevkini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Savunması istenen Kurt, disiplin ihlaline konu fiiller gerçekleştirdiği tarihte henüz bir kulüple sözleşme imzalamadığını, dolayısıyla söz konusu müsabakada resmi görevli olmadığını, fiilleri motivasyon, takımın kendine gelmesi ve performansın artması amacıyla gerçekleştirdiğini ve bu olay sebebiyle özür dilediğini belirtti.

Kurul, 1 Ekim 2016’da oynanan Kayseri İdmanyurdu-Kayseri Meysuspor karşılaşmasında, antrenörlüğünü yaptığı Kayseri Meysuspor amatör futbol takımının oyuncularına soyunma odasında tokat atan Kurt’u, Futbol Disiplin Talimatı’nın ilgili maddeleri gereğince bin 35 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan menle cezalandırdı.
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