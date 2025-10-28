Futbolda bahis skandalı: TFF, bahis oynayan hakemlerin listesini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında 152 hakemi futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynamak gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Açıklamaya göre, hakemler Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.



TFF’nin alfabetik sıraya göre paylaştığı o liste şöyle:



Klasman Yardımcı Hakemi ABDULLAH YAKÇINKAYA



Klasman Hakemi ABDULLAH MURAT YOLDAŞ



Klasman Hakemi ABDULSAMET ŞENOĞLU



Klasman Hakemi ABDÜLSELAM KOÇAK



Klasman Yardımcı Hakemi ADEM MAZLUM



Üst Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TÜRKEŞ



Klasman Yardımcı Hakemi AHMET EMRE DEMİRCİ



Klasman Yardımcı Hakemi AHMET KIVANÇ KADER



Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TOLGA TOMAR



Klasman Hakemi ALİ BİLEN



Klasman Hakemi ALİ EMİR YOLCU



Klasman Yardımcı Hakemi ALİ MERT BEYDE



Klasman Hakemi ALİRIZA ALTUNBAKIR



Klasman Yardımcı Hakemi ARİF TAŞKIN



Klasman Yardımcı Hakemi ATAHAN KANDIR



Klasman Yardımcı Hakemi ATAKAN YÜZLÜ



Klasman Yardımcı Hakemi AYKUT YILMAZ



Üst Klasman Yardımcı Hakemi AZEM ZORLU



Klasman Yardımcı Hakemi BARAN KARAMAN



Klasman Yardımcı Hakemi BARAN CAN DURMUŞ



Klasman Yardımcı Hakemi BATUHAN TOPÇU



Üst Klasman Yardımcı Hakemi BAYKAL TUNA



Klasman Hakemi BEDİRHAN EFEAKDOĞAN



Klasman Hakemi BERAT OSMANCIKLI



Klasman Hakemi BERK SİPAHİ



Klasman Yardımcı Hakemi BERK TEZCAN



Klasman Hakemi BERKAN ÇETİN



Klasman Yardımcı Hakemi BUĞRA DOĞHAN



Klasman Hakemi BURAK DOĞRU



Klasman Yardımcı Hakemi BURAK YANARDAĞ



Klasman Yardımcı Hakemi CEM HARMAN



Klasman Hakemi CEYHUN ELMAS



Klasman Yardımcı Hakemi CİHAD BUYURGAN



Klasman Yardımcı Hakemi CİHAN AHMET GÖRE



Klasman Yardımcı Hakemi CİHAT SEVİ



Klasman Yardımcı Hakemi COŞKUN YALÇIN



Klasman Yardımcı Hakemi ÇAĞRI ATEŞ



Üst Klasman Hakemi EGEMEN ARTUN



Klasman Yardımcı Hakemi EMRE KAYA



Klasman Yardımcı Hakemi ERAY GÖRGÜN



Klasman Yardımcı Hakemi ERDOĞAN SERTAN AKMAN



Klasman Hakemi EREN GÖKMEN



Üst Klasman Yardımcı Hakemi EREN ÖKSÜZLER



Klasman Yardımcı Hakemi ERKAN ARSLAN



Üst Klasman Yardımcı Hakemi EYUP ÖZER



Üst Klasman Yardımcı Hakemi FARUK YAĞLI



Klasman Yardımcı Hakemi FATİH YÜZBAŞI



Klasman Yardımcı Hakemi FATİH TİZCİ



Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN YILDIZ



Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ÇIRAKLAR



Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN KOCAYILDIZ



Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN GENÇ



Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ŞEKERCİ



Klasman Hakemi GÖKTAN DEMELİ



Üst Klasman Yardımcı Hakemi GÖKTUĞ HAZAR EREL



Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN TUNÇ



Klasman Hakemi HAKAN YURTSEVEN



Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ERKAN



Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ŞAHİN



Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN CAN YILMAZ



Klasman Hakemi HALİM KOLANCI



Üst Klasman Yardımcı Hakemi HASAN ERDOĞAN



Klasman Hakemi HİKMET AYBERK HAN TİRYAKİ



Klasman Yardımcı Hakemi HÜSEYİN SAĞLIK



Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM BAYRAM



Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ALAKA



Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ZENGİN



Klasman Yardımcı Hakemi İLYAS SAMET YELEN



Klasman Yardımcı Hakemi KEREM YILDIZ



Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET AKINCIK



Üst Klasman Hakemi MEHMET ALİ ÖZER



Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET ALİ YILMAZ



Klasman Hakemi MEHMET ALPEREN GÜÇYETMEZ



Klasman Hakemi MEHMET CAN KOÇ



Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET SIRAÇ AKPINAR



Üst Klasman Hakemi MELİH KURT



Klasman Yardımcı Hakemi MELİH ESER



Klasman Yardımcı Hakemi MELİH SAYIN



Klasman Yardımcı Hakemi MERDANİ MERT ÇÖLGEÇEN



Klasman Yardımcı Hakemi MERT ÖZTÜRK



Klasman Yardımcı Hakemi MERT BAYKAL



Klasman Yardımcı Hakemi MERT ŞAHİN



Klasman Yardımcı Hakemi MERTCAN TEZCAN



Klasman Hakemi MERTCAN ERÖLMEZ



Klasman Hakemi MERTCAN TUBAY



Klasman Yardımcı Hakemi METİN YALÇIN



Klasman Hakemi MİRAÇ YILDIRIM



Klasman Hakemi MUAMMER SARIDAĞ



Klasman Hakemi MUHAMMED BURAK TUFAN



Klasman Hakemi MUHAMMED MEHMETCAN SÖYLEMEZ



Üst Klasman Hakemi MUHAMMED SELİM ÖZBEK



Klasman Hakemi MUHAMMED SEYDA DEMİREL



Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET CAFER ALGÜL



Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET MAHMUT DELİMAZI



Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA ÖZEL



Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SERT



Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BOYLU



Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BAŞOL SORGUNLU



Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SONER YÜCE



Klasman Yardımcı Hakemi MÜCAHİT DEĞERMENCİ



Klasman Yardımcı Hakemi NECMİ AKINCI



Klasman Hakemi NEVZAT OKAT



Klasman Yardımcı Hakemi NURİ MİSKİ



Klasman Yardımcı Hakemi NURULLAH BAYRAM



Klasman Hakemi NURULLAH KIRBAŞ



Klasman Yardımcı Hakemi OGÜN KELEŞ



Klasman Yardımcı Hakemi OĞUZHAN ANIL



Klasman Yardımcı Hakemi OKAN TAŞKÖPRÜ



Klasman Yardımcı Hakemi ONUR HAN



Klasman Yardımcı Hakemi ONUR TOMAK



Klasman Yardımcı Hakemi ONUR AKINCI



Klasman Yardımcı Hakemi OSMAN ARSLAN



Klasman Hakemi OSMAN CAN AÇIKLAR



Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER MUTLU



Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER İNCİ



Klasman Hakemi ÖMER ŞİVKA



Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK BÜYÜKEKEN



Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK TOPCU



Klasman Yardımcı Hakemi ÖNDER DEMİR



Klasman Yardımcı Hakemi RECEP GÜNEŞ



Klasman Yardımcı Hakemi RECEP TAYYİP KELEŞ



Üst Klasman Yardımcı Hakemi RIDVAN ÇEVİK



Üst Klasman Yardımcı Hakemi RÜŞTÜ MUHAMMED ORCAN



Klasman Yardımcı Hakemi SABRİ EMRE TEKİN



Klasman Yardımcı Hakemi SADIK EREN ULUSOY



Klasman Hakemi SAİT TUZCU



Klasman Yardımcı Hakemi SATILMIŞ FURKAN DEMİR



Üst Klasman Yardımcı Hakemi SELAMİ DURSUN



Klasman Yardımcı Hakemi SELÇUK GÖKGÖZ



Klasman Yardımcı Hakemi SEMİH KURTULUŞ



Üst Klasman Yardımcı Hakemi SERDAR SOYDAN



Üst Klasman Hakemi SEYFETTİN ALPER YILMAZ



Klasman Yardımcı Hakemi SÜLEYMAN ORAL



Klasman Hakemi SÜLEYMAN SOYUTÜRK



Üst Klasman Yardımcı Hakemi ŞENOL BEKTAŞ



Klasman Yardımcı Hakemi TAHA BERKE EL



Klasman Hakemi TAYFUN GÜZ



Klasman Yardımcı Hakemi TOLGA DÜYÜNCÜ



Klasman Hakemi TURHAN BEYKE



Klasman Yardımcı Hakemi UFUK TATLICAN



Klasman Yardımcı Hakemi UFUK ÇELEBİ



Klasman Yardımcı Hakemi UFUK OSMAN SOLMAZ



Klasman Yardımcı Hakemi ULAŞ KAÇMAZ



Klasman Yardımcı Hakemi UMUT KAPTAN



Klasman Hakemi UMUT YALÇINKAYA



Klasman Yardımcı Hakemi UMUT İKİSİVRİ



Klasman Yardımcı Hakemi YAKUP YAPICI



Klasman Yardımcı Hakemi YASİN ŞEN



Klasman Yardımcı Hakemi YASİN EMRE CEYLAN



Üst Klasman Hakemi YUNUS DURSUN



Klasman Hakemi YUNUS EMRE ÇİFTÇİ



Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK